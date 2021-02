Zürich-Krimi, Lissabon-Krimi, Barcelona-Krimi, Prag-Krimi, Amsterdam-Krimi, Athen-Krimi, Tel-Aviv-Krimi und so weiter und so fort. Die ARD hat in den letzten Jahren ganze Arbeit geleistet, europäische Städte und Gegenden mit dort spielenden Krimi-Reihen zu versorgen - und feiert damit am Donnerstag inzwischen regelmäßig erstaunliche Quotenerfolge.

Auch in der österreichischen Hauptstadt ist schon ein ARD-Ermittler am Donnerstagabend unterwegs, bislang allerdings wie auch beim ORF, mit dem die Reihe gemeinsam entsteht, unter dem Titel "Blind ermittelt" - schließlich ist mit Ex-Kommissar und Jetzt-Privatdetektiv Alexander Haller die Hauptfigur blind. Künftig wird der Reihen-Titel nun im Ersten stärker ins ARD-Schema eingepasst und läuft dann als "Der Wien-Krimi: Blind ermittelt".

Zwei Filme, die um den Jahreswechsel herum bereits im ORF zu sehen waren, kommen ab dem 8. April dann unter diesem neuen Namen im Ersten zur Ausstrahlung. Im ersten der beiden Filme "Zerstörte Träume" trifft man übrigens auch auf eine ganze Reihe an Darstellerinnen und Darstellern, die man aus anderen ARD-Krimireihen kennt: Florence Kasumba aus dem "Tatort", Gabriel Raab aus dem "Bozen-Krimi", Karl Fischer aus der "Donna-Leon"-Reihe.