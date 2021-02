am 20.02.2021 - 07:59 Uhr

Kurz vor Ostern bringt der öffentlich-rechtliche Spartensender One die britische Comedy-Serie "Fleabag" nach Deutschland. Besetzt ist das Format mit Phoebe Waller-Bridge in der Hauptrolle. Diese spielt darin eine junge Frau, die etwas aus dem Rahmen fällt: Ihre Vorliebe sind Pornos, schnelle Nummern und das Leihen von Geld – ohne folgender Rückzahlung natürlich. Die ersten beiden Episoden der sechsteiligen ersten Staffel sollen am Gründonnerstag, 1. April um 21:45 Uhr zu sehen sein, wie zunächst "Wunschliste" berichtete.

Die Episoden drei und vier sind für den darauffolgenden Morgen ab 4:50 Uhr angekündigt. Lief die Serie im linearen Fernsehen – egal wann – hat die ARD die Möglichkeit, die Episoden zum zeitlich flexiblen Abruf in ihre Mediathek aufzunehmen.

"Fleabag" ist eine Serie von BBC Three, also einem eher kleineren Sender. Der Erfolg des Formats stellte sich erst ein, als Prime Video das Format in die USA brachte und dort auf enorme Resonanz stieß. Waller-Bridge stand noch für eine zweite Staffel vor der Kamera, inzwischen hat sie einen Exklusiv-Vertrag mit Amazon unterschrieben. Unabhängig von den Ankündigungen der ARD ist es Amazon Prime Video, das beide "Fleabag"-Staffeln derzeit zum Abruf anbietet.

Ebenfalls zu Ostern kommt eine weitere internationale Produktion zur ARD: Das Erste zeigt die Auftaktfolge der zweiten "Rebecca Martinsson"-Staffel am 1. April um 21:45 Uhr. Die Folgen zwei und drei sind dann wenige Tage später, an Ostersonntag und Ostermontag, 4. und 5. April ebenfalls um 21:45 Uhr eingeplant.