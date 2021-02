Sabine Heinrich ist demnächst auch im ZDF zu sehen. Die 44-jährige Moderatorin präsentiert bei den Mainzern bald eine neue Quizshow, einen entsprechenden Bericht der "Bild am Sonntag" hat der Sender bestätigt. Demnach handelt es sich bei "Das große Deutschland-Quiz – Das Spiel für unser Land" um ein neues Format, das von Bavaria Entertainment produziert wird. Wann genau die neue Show erstmals zu sehen sein soll, ist noch unklar.

Mit Heinrich wird die Unterhaltung im ZDF weiblicher, bislang werden alle großen Primetime-Shows von Männern moderiert. Besonders bitte dürfte die Verpflichtung für Volker Herres sein. Der Programmdirektor der ARD hatte im vergangenen Jahr erklärt, er wünsche sich mehr Frauen in der Unterhaltung, dennoch falle ihm kein weibliches Pendant zu Kai Pflaume ein. Dass das ZDF nun ausgerechnet eine Moderatorin der ARD verpflichtet, entbehrt nicht einer gewissen Ironie.

Details über die neue Quizshow gibt es noch keine. Heinrich selbst sagt aber: "Ich bin selbst ein großer Quiz-Fan, und meine Vorfreude aufs Raten, spannende Fragen und auf meine Gäste ist riesig. Gemeinsam möchten wir den Menschen zuhause beste Unterhaltung präsentieren. Ich freue mich sehr, bald die Zuschauer*innen im ZDF begrüßen zu dürfen." Und ZDF-Unterhaltungschef Oliver Heidemann ergänzt: "Ich freue mich sehr, ein neues Mitglied in der ZDF-Familie begrüßen zu dürfen. Sabine Heinrich ist eine erfahrene und vielseitige Moderatorin und Journalistin. Sie kennt viele Formate und Genres, und es wird Spaß machen, gemeinsam eine neue Quizshow zu entwickeln, auf die sich die Zuschauer*innen schon jetzt freuen können."

Sabine Heinrich ist vor allem als Radiomoderatorin bekannt geworden, seit einigen Jahren ist sie regelmäßig bei WDR2 zu hören. Davor moderierte sie bei 1Live. Aber auch im Fernsehen war Heinrich schon diverse Male zu sehen. Im WDR präsentiert sie unter anderem "Frau tv" und "Nicht dein Ernst". Zudem hat sie im Jahr 2010 den Echo moderiert und durch die Showreihe "Unser Star für Oslo" geführt, damals an der Seite von Matthias Opdenhövel.

Änderungen bei Pilawa-Quiz

Während das ZDF nun eine ganz neue Quizshow angekündigt hat, kommt es in einem bestehenden Format der ARD demnächst zu Veränderungen. Ab dem 3. März sind im Ersten nämlich Ausgaben von "Das Quiz mit Jörg Pilawa" zu sehen, an denen man inhaltlich etwas geschraubt hat. So müssen sich die Kandidaten, die zu Pilawa auf die Stühle wollen, erst einmal gegen ein anderes Paar durchsetzen. Das Paar, das zuerst sieben Einstiegsfragen richtig beantwortet, darf sich anschließend am zwölfstufigen Fragenbaum versuchen. Auf diesem gibt es ab dann zwei Sicherheits-Gewinnstufen, bislang konnten die Kandidaten eine Sicherheitsstufe auswählen, bei der sie ihr erspieltes Geld nicht mehr verlieren konnten. Ansonsten bleibt das Spielprinzip mit den Vetos gleich.