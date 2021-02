Prominenter Neuzugang bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten": Ab Folge 7207, die am 2. März ausgestrahlt werden soll, wird Diana Staehly den Cast der RTL-Dailysoap erweitern. Sie übernimmt die Rolle der Melanie Evers, die viele Jahre als verschollen galt und nun ausgerechnet von Katrin Flemming (Ulrike Frank), der Ex ihres neuen Lovers Tobias Evers (Jan Kittmann), gefunden wird.

"Die Herausforderung in der Vorbereitung auf meine Rolle war, eine Frau zu mimen, die acht Jahre nicht gesprochen hat, sich nicht eigenständig bewegt hat und zudem nicht mehr weiß, wer sie ist", so Staehly über ihre "GZSZ"-Figur. "Dazu musste ich genau recherchieren und proben, wie ich die ersten Laute von mir gebe, wie ich die ersten Worte spreche und mit welcher Überforderung ein Mensch zu kämpfen hat, der so lange 'auf der anderen Seite' war. Außerdem musste ich mich körperlich in diese Form der 'Unfitness' reinfinden."

Ganz neu ist das Setting für die Schauspielerin übrigens nicht, schließlich führt Staehlys Mann schon seit 15 Jahren bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Regie. Zuletzt war Diana Staehly in der ZDF-Vorabendserie "SOKO Köln" zu sehen, viele kennen sie aber sicher auch noch aus der ProSieben-Serie "Stromberg", in der sie zehn Jahre lang die Rolle der Tanja verkörperte. Und auch Soap-Erfahrung hat Staehly bereits gesammelt: Zwischen 1997 und 2000 stand sie bereits für "Unter uns" vor der Kamera.