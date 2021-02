Schon im November wurde darüber spekuliert, dass Christian Danner künftig im Rahmen der Sat.1-Übertragungen der Formel E in Erscheinung treten wird. Nun gibt es Gewissheit: Im Rahmen einer Pressekonferenz hat der Sender den 62-Jährigen am Montag als weiteren Experten verpflichtet. Bis zum vergangenen Jahr fungierte Danner als Co-Kommentator der Formel-1-Rennen bei RTL.

"Mich fasziniert der Motorsport, das war schon immer so", sagte Danner, "egal ob Formel 1, DTM, Langstreckensport oder Formel E." Seine Aufgabe sei es, zu erklären, was dort passiere. Neben Danner fungiert auch der ehemalige Formel-E-Pilot Daniel Abt als Experte. Darüber hinaus setzt Sat.1 im Rahmen der Elektro-Rennserie auf sein bewährtes Motorsport-Team, also auf Andrea Kaiser und Matthias Killing als Moderatoren und Eddie Mielke als Kommentator.

Die ersten beiden Rennen der neuen Saison werden am kommenden Wochenende in Saudi-Arabien ausgetragen. Das erste Rennen gibt es am Freitag zunächst bei ProSieben Maxx zu sehen, am Samstag steigt schließlich Sat.1 in die Übertragungen ein.

