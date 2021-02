Ab dem 9. April zeigt der von Discovery betriebene Sender Home & Garden TV immer freitags um 21:05 Uhr das neue Format "Die Meistergärtner - Deutschlands grüne Oasen". In jeder der insgesamt acht Folgen der ersten Staffel wird ein Garten- oder Landschaftsarchitekt bei der Arbeit zu sehen sein - konkret bei der Umsetzung eines "anspruchsvollen Auftrags für einen exklusiven Kunden", wie es heißt. "Die HGTV-Meistergärtner gestalten originelle und atemberaubende Gärten und machen aus so manch bizarrem Kundenwunsch blühende Wirklichkeit."

So wird Sören von Hoerschelmann beispielsweise in einer Folge einen 1.000 Quadratmeter großen Garten in eine Wellness-Oase mit Wasserspiel und Außenküche verwandeln. Peter Berg nimmt die Herausforderung an, einen Garten mit Schwimmteich in Hanglage und Blick auf das Stolberger Schloss bei Aachen zu kreieren. Auch Jochen Gempp, als "Styleguru unter Deutschlands Gartendesignern" angekündigt, ist mit von der Partie.

Produziert wird das neue Format im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content und Executive Producer Simone Klaus von der Filmreif TV GmbH.