Im Rahmen der Television Critics Association Winter-Presse-Tour hat Disney am Mittwoch die Starttermine von zahlreichen Serien genannt, die in den kommenden Wochen starten werden, darunter auch von "Star Wars: The Bad Batch", der Nachfolgeserie von "Star Wars: The Clone Wars". Demnach wird die Animationsserie ab dem 4. Mai bei Disney+ zum Abruf bereitstehen.

Bereits wenige Wochen zuvor, am 16. April, bringt der Streamingdienst außerdem die von David E. Kelley und Dean Lorey entwickelte Dramedy "Big Shot" an den Start. Beide haben schon bei der CBS-Comedyserie "The Crazy One" zusammengearbeitet. In ihrem neuen Projekt spielt John Stamos ("Full House") einen stoischen Basketball-Trainer, der einen Job an einer Privatschule für Mädchen annehmen muss.

Marvel-Fans kommen unterdessen schon am 19. März auf ihre Kosten, wenn die neue Serie "Falcon and the Winter Soldier" startet. Mit "Loki" ist zudem ab dem 11. Juni die Ausstrahlung einer weiteren Marvel-Serie bei Disney+ geplant. Hier übernimmt Komödien-Star Owen Wilson eine der Hauptrollen. Abseits davon steht ab dem 26. März "Mighty Ducks: Gamechangers" zum Abruf bereit. Dabei handelt es sich um eine Jugend-Dramedy-Serie, die auf der Filmtrilogie "Mighty Ducks" basiert.

Für den 25. Juni hat Disney derweil den Start von "The Mysterious Benedict Society" angekündigt. Eine Gruppe von Waisenkindern, die in einem Internat verdeckt untergebracht ist, muss hier eine schändliche Verschwörung mit globalen Auswirkungen vereiteln und dabei eine neue Art von Familie gründen. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Trenton Lee Stewart, den das "Time Magazine" als "eines der besten Bücher für junge Erwachsene aller Zeiten" bezeichnete. Emmy-Preisträger Tony Hale ist in der Titelrolle zu sehen.

Weitere Neustarts sind "Monsters at Work" am 2. Juli, "Turner & Hooch", ein Serien-Spin-Off des gleichnamigen Films von 1989, am 16. Juli sowie eine "Chip & Chap"-Serie, die im Original auf den Namen "Chip 'N' Dale: Park Life“ hört und am 23. Juli Premiere feiern wird. Die jeweils zweite Staffel von "High School Musical: Das Musical: Die Serie" und "Zenimation" laufen zudem ab dem 14. Mai beziehungsweise 11. Juni bei Disney+.