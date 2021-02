Eigentlich wollte Sat.1 seiner Vorabendshow "5 Gold Rings" nur eine kurze Verschnaufpause gönnen und Mitte des Monats wieder ins Programm zurückholen. Doch weil die Doppelfolgen vom "Buchstaben-Battle" auf dem 19-Uhr-Sendeplatz zuletzt für einen leichten Aufschwung sorgten, ist das Quiz mit Ruth Moschner auch weiterhin zweistündig zu sehen.

Für "5 Gold Rings" hat Sat.1 dagegen jetzt einen neuen Sendeplatz gefunden - und der kommt durchaus überraschend. Ab dem 6. März zeigt der Privatsender das Format jeweils samstags ab 16:00 Uhr. Rückenwind soll ein Prominentenspecial geben, das am Abend zuvor um 20:15 Uhr ausgestrahlt wird (DWDL.de berichtete). Samstags setzt Sat.1 fortan auf Doppelfolgen der Produktion von ITV Studios Germany, die von Steven Gätjen moderiert wird.

Im Anschluss an "5 Gold Rings" zeigt der Sender ab Anfang März übrigens auch am Samstag ab 18:00 Uhr zwei Ausgaben vom "Buchstaben-Battle" - in Unterföhring glaubt man also ganz offensichtlich an das Format, auch wenn es in diesem Jahr mit im Schnitt weniger als fünf Prozent Marktanteil gewiss kein noch kein echter Erfolg ist. Zuletzt zeigte der Trend jedoch nach oben und am Dienstag waren sogar immerhin 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen drin.

Mit Blick auf den Samstag bedeutet die Ausstrahlung der vierstündigen Show-Schiene indes eine Reduzierung der Wiederholungsschleife von "Auf Streife", die zuletzt in bemerkenswerter Eintönigkeit von den frühen Morgenstunden bis zu den Nachrichten zu sehen war - ein kostengünstiges Programm, das jedoch keine berauschenden Quoten verzeichnete.