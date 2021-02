am 25.02.2021 - 13:33 Uhr

© WDR

Die Show-Ankündigung des WDR kommt nur wenige Tage, nachdem bekannt wurde, dass Sat.1 an einem ähnlichen Format arbeitet (DWDL.de berichtete). Dort heißt die Show "Die Tutorial-Champions" und soll im Frühjahr starten. Anders als im WDR will man in Sat.1 aber auf Promis setzen, mit dabei ist unter anderem Ross Antony.