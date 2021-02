am 25.02.2021 - 16:36 Uhr

Kabel Eins hat eine neue Staffel von "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" angekündigt. Die vier frischen Folgen sind ab dem 1. April immer donnerstags ab 20:15 Uhr beim Sender zu sehen. Die Doku-Reihe ersetzt damit "Achtung Abzocke" mit Peter Giesel, das noch bis Ende März zu sehen sein wird. Produziert wird "Die Klinik" wie gehabt von Janus TV.

Gedreht hat man für die neuen Ausgaben der Reihe am Uniklinikum rechts der Isar in München. Dort arbeiten rund 5.600 Menschen, jährlich werden hier mehr als 39.000 Operationen durchgeführt. Gezeigt wird in den vier Ausgaben der Alltag verschiedener Mitarbeiter - vom Chefarzt über die Pflegekräfte bis hin zum Rettungsteam.

Zuletzt hatte "Die Klinik" bei Kabel Eins aber mit sinkenden Quoten zu kämpfen. Die fünf ab Oktober 2020 gezeigten Ausgaben erreichten im Schnitt nur 710.000 Zuschauer und damit so wenige wie nie zuvor. Auch der Marktanteil in der werberelevanten Zielgruppe blieb bei schwachen 4,2 Prozent hängen. Beim Sender betont man aber die Wichtigkeit des Themas, auch deshalb setze man die Reihe fort.