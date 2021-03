Unter dem Label "Neoriginal" fasst das ZDF schon seit längerem seine moderneren Serien zusammen, die neben der Ausstrahlung bei ZDFneo auch in der ZDF-Mediathek ein Publikum jenseits der Krimi-Stammzuschauer des ZDF finden sollen. Mit "Unbroken" gelang dabei nun ein schöner Erfolg: Nachdem schon die lineare Ausstrahlung mit im Schnitt 1,42 Millionen Zuschauern einen Marktanteil von im Schnitt 6,8 Prozent bei ZDFneo einfahren konnte, liegen nun auch erste Abrufzahlen aus der Mediathek vor.

Und dort kommen die sechs Folgen auf zusammengenommen inzwischen gut drei Millionen "Sichtungen", im Schnitt sind es pro Folge 465.000. Damit ist es nach Senderangaben das bislang erfolgreichste "Neoriginal" in der ZDF-Mediathek. Einschränkend bleibt aber zu sagen: Diese "Sichtungen" sind nicht vergleichbar mit den Durchschnittsreichweiten, wie man sie von den TV-Quoten kennt. Während dort die durchschnittliche Sehbeteiligung über die gesamte Laufzeit einer Folge erfasst wird, ist eine Sichtung schon dann erreicht, wenn eine Sendung nur wenige Sekunden angespielt wird.

ZDFneo-Senderchefin Nadine Bilke zeigt sich in jedem Fall hochzufrieden: "'Unbroken' hat eindrucksvoll unter Beweis gestellt, was 'neoriginal' ist: Eine ambivalente, faszinierende Hauptfigur und ein vielschichtiger Plot mit Sogwirkung. Beste Serienunterhaltung online first in der Mediathek, nonlinear wie linear erfolgreich." In der Serie spielt Aylin Tezel die Kommissarin Alex Enders, die, kurz nachdem sie in den Mutterschutz gegangen ist, gewaltsam entführt wird. Als sie wieder auftaucht, fehlt ihr jegliche Erinnerung an das, was geschehen sein muss: Laut ärztlichem Befund hat sie auf natürliche Weise ihr Baby zur Welt gebracht. Aber gesehen hat sie es nie, und sie weiß auch nicht, wo sich ihr Kind befindet - und ob es überhaupt lebt.