© Facebook

"Wir freuen uns, bereits in der Anfangsphase zahlreiche Verlage für die Zusammenarbeit gewonnen zu haben und werden bei der Einführung von Facebook News in Deutschland im Laufe des Jahres weitere Partner bekannt geben", sagt Jesper Doub, Director News Partnerships Europe bei Facebook. Vor seiner Zeit beim US-Konzern war Doub Geschäftsführer von "Spiegel Online". Facebook News werde ein breites Angebot an journalistischen Inhalten über verschiedene Nachrichtensparten hinweg abdecken, so Doub. "Die Inhalte sind über Links zu den Verlagsseiten erreichbar."

© Spiegel TV Jesper Doub

Im Januar ist Facebook News in Großbritannien gestartet und derzeit plane man auch einen Rollout in Frankreich, heißt es vom US-Konzern. Facebook stand zuletzt aber auch weltweit in der Kritik, weil es sämtliche News-Inhalte von seiner Plattform verbannte - allerdings nur für Nutzer in Australien. Australische Medien konnten nichts mehr posten. Hintergrund ist ein neues Mediengesetz, das Facebook zur Zahlung an Verlage verpflichten sollte. Nach einem großen Aufschrei ruderten alle Seiten ein Stück weit zurück - die News sind inzwischen wieder verfügbar und das Gesetz kommt nicht in der Schärfe wie ursprünglich geplant (DWDL.de berichtete).

Diese deutschen Medien machen mit

Folgende Verlage bzw. Medienunternehmen sind zum Start bei Facebook News in Deutschland mit dabei: Conde Nast, Die Zeit, DDV Mediengruppe, Der Spiegel, Druckhaus Nürnberg, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Funke Mediengruppe, Gruner +Jahr, Handelsblatt Media Group, Heise Medien, Ippen Digital, Mediasports Digital, Mediengruppe Oberfranken, Morgenpost Verlag, Motor Presse Stuttgart, Neue Pressegesellschaft, Nordwest-Medien, Promiflash, Promipool, Res Publica Verlag, RP Digital, Spektrum Verlag, Sport Media Group, Sport1 Medien, Tagesspiegel, TAZ Verlag, The Marquard Media International, Utopia, Verlagsgruppe Passau, VRM, yeebase.