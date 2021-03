Nach seinem Abschied von UFA Show & Factual macht Uli Zahn auf eigene Faust weiter. Nach DWDL.de-Informationen fungiert Zahn fortan als Produzent und Geschäftsführer des neu gegründeten Unternehmens Brot&Butter Entertainment, das seinen Hauptsitz in München haben wird. Bei der Firma handelt es sich um eine Tochtergesellschaft der Rosebank AG, die 2014 von Jan Kromschröder und Stefan Oelze gegründet wurde und die Firmen Seapoint und Bantry Bay mit Sitz in Köln umfasst.

Konkrete Projekte für das neue Unternehmen gibt es noch nicht, doch der Fokus soll auf Factual-Entertainment-Formaten mit hoher Schlagzahl, sowie Dokusoaps, TV-Shows und Dokumentationen liegen. An Erfahrung mangelt es Uli Zahn nicht: In der Vergangenheit veranntwortete er Formate wie "Das perfekte Dinner", "Vier Hochzeiten und eine Traumreise", "Hartz und herzlich", "Die Superhändler" und "Expedition Arktis".

Nun zieht es ihn also in den Süden. "München ist ein bedeutender Medienstandort in Deutschland und uns ist es wichtig, hier vor Ort zu agieren", sagt Uli Zahn über die Wahl des Firmensitzes. "Selbstverständlich wird die Brot&Butter Entertainment auch deutschlandweit präsent und zuverlässiger Ansprechpartner für Sender, Kollegen und Talente sein. Gemeinsam mit unserem Team am Standort Köln sind wir mit breiter Expertise und starken Synergien aufgestellt."

Bereits seit mehr als 20 Jahren ist Zahn im Geschäft. Seine Karriere startete er 1999 bei Endemol, danach zählten unter anderem Brainpool, Tresor TV, ITV Studios Germany und UFA Show & Factual zu seinen Stationen. Für die UFA arbeitete er zuletzt als Head of Reality / Factual und Executive Producer. Ende Januar trennten sich die Wege - jetzt ist klar, warum.