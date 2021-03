Sky wird die erste Staffel der US-Serie "Stargirl" bald ins Programm nehmen. Die Episoden sind ab dem 11. April immer sonntags ab 20:15 Uhr bei Sky One zu sehen, wobei der Pay-TV-Sender auf Doppelfolgen setzt. Parallel zur Ausstrahlung bei Sky One sind die Folgen auch immer bei Sky Ticket bzw. Sky Q auf Abruf zu sehen. In den USA feierte die Serie beim Streamingdienst DC Universe Premiere und war danach auch bei The CW zu sehen, die zweite Staffel wird dann in diesem Jahr zuerst beim Sender laufen.

Und darum geht’s in der Serie: Highschool-Schülerin Courtney Whitmore (Brec Bassinger) muss mit Mutter Barbara (Amy Smart), Stiefvater Pat (Luke Wilson) und dessen Sohn Mike (Trae Romano) aus Los Angeles nach Blue Valley im ländlichen Nebraska umziehen und ist alles andere als begeistert. Doch dann macht sie im Keller ihres neuen Zuhauses eine aufregende Entdeckung: In einer alten Kiste ihres Stiefvaters findet sie den kosmischen Stab von Starman. Und das Beste: in ihren Händen erwacht der Stab zum Leben. Ihre ersten Versuche, diese Wunderwaffe zu beherrschen bleiben allerdings nicht unentdeckt. Ein lang verschollenes, schurkisches Superhelden-Team wird auf Courtney aufmerksam und bedroht sie. Doch nach und nach findet sie Mitstreiter in ihrer Schule, gründet eine neue "Justice Society of America", um die Bösewichte besiegen.