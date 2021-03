am 02.03.2021 - 17:43 Uhr

Bereits seit September 2020 ist bekannt, dass der SWR unter dem Titel "Nochmal 18!" an einer neuen Show-Reihe mit Thomas Gottschalk arbeitet (DWDL.de berichtete). Nun hat der Sender weitere Details zum Format bekanntgegeben. So lautet der vollständige Titel "Gottschalk feiert: Nochmal 18! Der große Promigeburtstag". Die Show wird erstmals am Freitag, den 16. April, um 20:15 Uhr beim Sender zu sehen sein. Danach soll es monatlich eine neue Ausgabe geben, insgesamt sind acht Folgen geplant.

Inhaltlich reist Gottschalk in der neuen Show mit jeweils drei prominenten Gästen pro Ausgabe in die Zeit ihrer Volljährigkeit zurück. Gesprochen wird dann über die Highlights aus Musik, TV und Kino der damaligen Zeit. Aber auch Mode- und Stylingtrends will man besprechen. Außerdem sollen die Promis verraten, wie sie ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und welche Träume und Wünsche sie damals hatten.

Gereist wird vor allem von den 70er bis in die Nullerjahre. Als Gäste angekündigt sind bereits unter anderem Birgit Schrowange, Laura Wontorra und Kai Pflaume, die Schauspieler*innen Jutta Speidel und Uwe Ochsenknecht, die Sänger Max Giesinger, Giovanni Zarrella und Andy Borg sowie Comedian Bülent Ceylan und TV-Koch Alexander Herrmann. Produziert wird die Showreihe von Talpa Germany. Nach der Ausstrahlung stehen die Folgen jeweils ein Jahr lang in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit.

Im SWR ist Thomas Gottschalk längst kein Unbekannter mehr. Im Januar 2020 wechselte der Entertainer vom Bayerischen Rundfunk zum SWR - und moderiert seitdem bei SWR3 zusammen mit Constantin Zöller montags "Gottschalk & Zöller". Im Dezember produzierte der SWR für Das Erste bereits die Show "2020 - Gottschalk holt’s nach".