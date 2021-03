DMAX zieht es im Frühjahr auf den Campingplatz. Ab dem 10. April strahlt der Männersender jeweils samstags um 21:15 Uhr die neue Dokusoap "Der Camping Clan - Alles für den Platz" aus, hinter der die Produktionsfirma Story House steht. Im Zentrum steht der Alltag im brandenburgischen "Himmelreich", einem Campingplatz vor den Toren Berlins.

20 Jahre lang hatte Roger Groß auf dem 80.000 Quadratmeter großen Campingplatz das Sagen, aber jetzt zieht sich der Patriarch aus dem Tagesgeschäft zurück. Seine Söhne William und Maximilian übernehmen das Kommando und realisieren im Urlaubsparadies neue Ideen - unter den Argusaugen des scheidenden Senior-Chefs. DMAX verspricht "einen unzensierten Blick hinter die Kulissen deutscher Camping-Kultur".

Im deutschen Fernsehen hat es in der Vergangenheit bereits mehrere Camping-Dokusoaps gegeben, darunter "Einmal Camping, immer Camping" bei Vox sowie "Verrückt nach Camping" im Ersten. Und erst im vergangenen Jahr startete bei Kabel Eins das Format "Yes, we camp!", das mit im Schnitt mehr als fünf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe durchaus ordentlich lief.