Kevin Mayer wird Chairman of the Board der DAZN Group, das hat das Unternehmen jetzt bekanntgegeben. Damit ist er sowas wie ein Aufsichtsratsvorsitzender, aber mit umfassenderen Kompetenzen als ein Aufsichtsratschef eines deutschen Unternehmens. Mayer ersetzt John Skipper, der erst 2018 zu DAZN kam. Skipper verlässt den Sport-Streamingdienst allerdings nicht, er soll im Vorstand der DAZN Group bleiben und als strategischer Berater tätig sein. Konzentrieren will er sich fortan aber auf sein neu gegründetes Content-Unternehmen Meadowlark Media. DAZN wiederum will in Zukunft in Meadowlark investieren.

Der neue starke Mann bei DAZN hat ein turbulentes Jahr hinter sich. Bis Mitte des vergangenen Jahres stand Mayer noch in den Diensten von Disney und war dort Chef des Streaminggeschäfts, also in erster Linie von Disney+, Hulu und ESPN+, und dem gesamten Endkundengeschäft. Weil er im Rennen um die Nachfolge von Disney-CEO Bob Iger aber gegen Bob Chapek den Kürzeren zog, verließ er den Medienkonzern. Kurz darauf heuerte Mayer als Chef bei TikTok an, wo er aber schon nach drei Monaten wieder von Bord ging (DWDL.de berichtete). Nun also DAZN.

Beim Sport-Streamingdienst soll er dem Führungsteam die strategische Richtung vorgeben, während das Unternehmen seinen "aggressiven Wachstumskurs" (O-Ton DAZN) fortsetzt. "Als Chairman freue ich mich auf die Zusammenarbeit mit dem Management-Team und meinen Vorstandskollegen, um DAZN dabei zu helfen, seine beeindruckende Erfolgsbilanz bei der Entwicklung einer wirklich globalen Sportplattform auszubauen", sagt Mayer. "Seit ich im letzten Jahr begonnen habe, mit Access Industries zusammenzuarbeiten, bin ich beeindruckt von den Ambitionen und der Fähigkeit von DAZN, sich schnell von einem Neuling zu einem bedeutenden Player in den wichtigsten Märkten der Welt zu entwickeln. Ich freue mich darauf, die strategische Entwicklung von DAZN in sein nächstes Kapitel zu überführen."

Während sich die Welt des Sports und der Medien weiter wandele, bleibe die DAZN Group ein "entscheidender Teil" innerhalb des Access-Portfolios, sagt Len Blavatnik, Chairman von Access Industries und Mehrheitsinvestor der DAZN Group. "Der nahtlose Übergang von John zu Kevin und der jüngste Schritt, die Expertise des Führungsteams mit den Co-CEOs James Rushton und Shay Segev zu vertiefen, werden das aktuelle Momentum des Unternehmens beschleunigen." Auf den deutschsprachigen Markt hat die Personalie keine Auswirkungen, hier agiert weiterhin Thomas de Buhr als Geschäftsführer. Die CEOs der DAZN Group sind auch weiterhin James Rushton und Shay Segev.

John Skipper sagt zum Abschied als DAZN-Chairman: "Ich bin unglaublich stolz auf das, was das Team in den letzten Jahren erreicht hat. Wir haben uns die Rechte an den wichtigsten Sportligen der Welt gesichert, Abonnements und Umsätze dramatisch gesteigert und unsere Plattform in mehr als 200 Ländern und Regionen gestartet. Es ist der ideale Zeitpunkt, um das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen. Nachdem ich mehr als zwei Jahrzehnte eng mit Kevin bei Disney zusammengearbeitet habe, kann ich mir keine bessere Person für die Leitung des Vorstands der DAZN Group vorstellen."