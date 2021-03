Schon seit Tagen sorgt das Interview, das die amerikanische Talkshow-Legende Oprah Winfrey mit Prinz Harry und Herzogin Meghan geführt hat, weltweit für Schlagzeilen. Vor dem Hintergrund des Gesundheitszustands von Prinz Philip werden die Rufe nach einer Verschiebung der Ausstrahlung lauter. Bislang hält der US-Sender CBS jedoch an dem Plan fest, die Sendung am Sonntag auszustrahlen - wohl auch, weil man im Umfeld des Interviews bereits Werbung in Millionenhöhe verkauft hat.

Und auch in Deutschland wird das Interview zu sehen sein. Wie eine Sendersprecherin gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de bestätigte, haben RTL und Vox die Ausstrahlungsrechte an "CBS presents: Oprah With Meghan And Harry" erworben und planen breite Sendestrecken damit zu füllen.

RTL baut dafür nach DWDL.de-Informationen sogar sein gesamtes Nachmittagsprogramm um: Die Berichterstattung rund um das Interview soll um 14:00 Uhr und damit im Anschluss an "Punkt 12" beginnen. Inklusive Vor- und Nachberichterstattung will der Kölner Sender das Interview, das in den Boulevardmedien als das Interview des Jahres gilt, über vier Stunden hinweg begleiten. Vox plant für den Abend noch einmal eine Wiederholung. Weitere Details zur Ausstrahlung wollen die beiden Sender in Kürze bekanntgeben.

Besonders groß ist das Interesse an dem Exklusiv-Interview unterdessen in Großbritannien, wo der Privatsender ITV angeblich eine Million Pfund für die Ausstrahlungsrechte an CBS bezahlt haben soll. Auf der Insel soll das Interview mit Harry und Meghan am Montagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt werden.

Erneutes Corona-Special am Donnerstag

Derweil hat RTL bereits für diesen Donnerstag angekündigt, einmal mehr seinen Programmablauf zu ändern - und zwar zugunsten einer neuerlichen Sondersendung zur Corona-Krise. Ab 20:15 Uhr nimmt der Sender das viertelstündige "RTL aktuell Spezial: Corona-Krise - Lockern mit Notbremse" ins Programm. Die weiteren Sendungen beginnen daher entsprechend später.