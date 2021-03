am 05.03.2021 - 12:03 Uhr

Zwei Wochen lang war es ein offenes Geheimnis: In Partnerschaft mit Sky wird RTL pro Saison vier Rennen der Formel 1 live und exklusiv im Free-TV übertragen. Zudem umfasst die zunächst für zwei Jahre geschlossene Vereinbarung auch umfangreiche News-Access-Rechte, die es der Mediengruppe RTL ermöglichen sollen, senderübergreifend über die Formel 1 zu berichten.

Im vergangenen Jahr hatte sich der Pay-TV-Betreiber aus Unterföhring nach Jahren der parallelen Übertragung von RTL und Sky die Exklusivität der Formel-1-Übertragungen ab der Saison 2021 gesichert - allerdings mit einer Ausnahme: Vier Rennen pro Jahr müssen frei empfangbar angeboten werden. Einst war die Rede davon, dass Sky diese Rechte selbst über den frei empfangbaren Kanal Sky Sport News anbieten wird. Jetzt aber der Deal mit den Kölnern.

© Sky Deutschland/Axel Schmidt Devesh Raj

Sky Q wird weiterer Plattform-Partner für TVNow

Im Zuge dieses Deals haben Sky und Mediengruppe RTL Deutschland auch eine Content-Partnerschaft für TVNow vereinbart, so dass das SVoD-Angebot in der kostenpflichtigen Version ab Mitte des Jahres auch über Sky Q abonnierbar wird. Das umfasst das On-Demand-Angebot sowie die linearen TV-Programme GEO Television, RTL Crime, RTL Passion und RTL Living. Von einer zusätzlichen "potenziellen Reichweite" von 2,5 Millionen Sky Q-Kunden schwärmt man in Köln, aber TVNow Premium wird nicht automatisch Teil von Sky-Angeboten - wie etwa beim Deal mit Magenta TV - sondern muss gesondert gebucht werden.

Allerdings erhalten alle Sky Q-Kunden unabhängig von einer TVNow Premium-Mitgliedschaft ab Sommer ohne Zusatzkosten uneingeschränkten Zugriff auf die auf Abruf verfügbaren Programme aller Free-TV-Sender der Mediengruppe RTL Deutschland. Die Inhalte stehen bis zu sieben Tage nach Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung. "Durch die Partnerschaft mit der Mediengruppe RTL und der Integration von TVNow stärken wir die Position von Sky Q als führende Aggregationsplattform", sagt Sky-Manager Devesh Raj. Nutzbar sind über Sky bereits ARD, ZDF, Netflix, Prime Video, DAZN, ab April Disney+ und ab Sommer dann TVNow.