am 06.03.2021 - 13:55 Uhr

Moderator Matthias Opdenhövel bleibt dem Fußball offenbar auch über den kommenden Sommer hinaus treu. Opdenhövel, dessen Weggang von der "Sportschau" vor wenigen Tagen bekannt wurde, soll nach Informationen der "Bild" ab Sommer durch die neuen Bundesliga-Übertragungen von Sat.1 führen. Der Sender hatte 2020 ein Rechtepaket erworben, das ihm vier Jahre lang den Zugang zu neun Livespielen pro Saison (darunter Bundesliga-Auftakt, Supercup und Relegation) ermöglicht. Gegenüber DWDL.de wollte Sat.1 den Bericht weder bestätigen noch dementieren. Ein Sendesprecher erklärte: "Wir werden bei unseren Bundesliga-Übertragungen mit einem Top-Team antreten. Die konkrete Aufstellung geben wir zu gegebenem Zeitpunkt bekannt."

Sollten die Informationen zutreffend sein, würde Matthias Opdenhövel ab Sommer noch mehr für ProSiebenSat.1 arbeiten. Derzeit steht er immer dienstags für ProSieben auf der "The Masked Singer"-Bühne, auch für den Herbst ist von der Maskenshow eine weitere Staffel geplant. Co-Moderatorin von Opdenhövel bei "ran Bundesliga" soll Andrea Kaiser werden. Bei den Fußballjournalisten dreht sich in diesen Wochen das Transferkarussell recht schnell. Ebenfalls in der zurückliegenden Woche wurde bekannt, dass zwei prägende Gesichter den Pay-TV-Sender Sky verlassen werden.

Esther Sedlaczek nimmt ab Sommer gewissermaßen den Platz von Opdenhövel in der "Sportschau" ein. Auch Jessica Libbertz arbeitet ab der Saison 21/22 nicht mehr für Sky – sie habe sich auf eigenen Wunsch dazu entschieden, ihr Engagement nicht auf die kommende Rechteperiode auszuweiten. Vor dem Hintergrund, dass die RTL-Gruppe ein großes Fußballpaket (mit Europa League und der neuen Europa Conference League) erworben hat und auch DAZN ab Sommer mehr Bundesliga live zeigt als derzeit, könnte es in den kommenden Wochen noch weitere Personalnews geben.