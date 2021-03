ZDFneo hat einen Sendetermin für das Factual-Format "Rabenmütter oder Super Moms?" gefunden. Beide Folgen werden demnach am Donnerstag, den 6. Mai ab 20:15 Uhr im Doppelpack ausgestrahlt, in der Mediathek stehen sie schon einige Stunden zuvor zum Abruf bereit. Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes möchte darin herausfinden, warum Mütter immer wieder in die Situation geraten, die traditionelle Frauenrolle zu übernehmen und warum Männer nur selten in die Pflicht genommen werden, wenn es um die Erziehung der Kinder geht.

"Ich bin eine berufstätige Mutter. Eine Mutter, die oft weg ist. Macht mich das zur Rabenmutter?", fragt Collien Ulmen-Fernandes. "Ein Vorwurf, den ich mir immer wieder anhören muss." Mit Expertinnen und Experten sucht sie nach Antworten, warum sich das Klischee der Rabenmütter in unserer Gesellschaft so hartnäckig hält. Das Phänomen der sogenannten "Rabenmutter" wird zusätzlich durch Experimente und Beobachtungen untersucht.

Für das Format begleitete ZDFneo vier Mütter mit unterschiedlichen Lebensentwürfen und beobachtet ihren Alltag. Produziert wird "Rabenmütter oder Super Moms?" von Fabiola unter der Verantwortung von Ina Eck und Oliver Fuchs.