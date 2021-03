Eineinhalb Jahre ist es her, dass sich die Deutsche Telekom die Übertragungsrechte an der Fußball-Europameisterschaft 2024 sicherte - ein echtes Novum, schließlich waren die großen Fußball-Turmiere in der Vergangenheit stets bei ARD und ZDF zu sehen, mit Ausnahme einiger Spiele, an denen RTL oder Sat.1 die Rechte hielten (DWDL.de berichtete). Schon damals war jedoch klar, dass die sogenannte TV-Schutzliste dafür sorgen, dass die Europameisterschaft nicht komplett hinter der Bezahlschranke verschwinden wird. Sämtliche Spiele mit Beteiligung der deutschen Nationalmannschaft sowie das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale müssen unverschlüsselt und ohne Zusatzkosten angeboten werden.

Doch dabei wird es nicht bleiben, denn jetzt steht fest: Die Heim-EM wird - zusätzlich zur Übertragung auf der Telekom-Plattform MagentaTV - sogar komplett im Free-TV zu sehen sein. Wie die Telekom am Dienstag bestätigte, haben sich ARD und ZDF die Übertragungsrechte an 34 von 51 Spielen der EM 2024 gesichert. Die weiteren 17 Spiele überträgt RTL.

© Deutsche Telekom So teilen Telekom, ARD, ZDF und RTL die Spiele der Heim-EM 2024 untereinander auf

Insbesondere der Deal mit den Öffentlich-Rechtlichen ist jedoch in einem größeren Zusammenhang zu sehen: Die Vereinbarung mit ARD und ZDF sieht nämlich vor, dass die Deutsche Telekom im Gegenzug die Rechte an sämtlichen Spielen der diesjährigen Europameisterschaft sowie der für 2022 geplanten Weltmeisterschaft erhält, die meisten davon aber nicht exklusiv. Immerhin zehn Spiele der nächsten EM sowie 16 Spiele der WM 2022 sollen jedoch ausschließlich im TV-Angebot der Telekom zu sehen sein. Es handelt sich also gewissermaßen um ein Tauschgeschäft, zu dessen finanziellen Hintergründen sich die Verantwortlichen nicht äußerten.

© DWDL.de / Alexander Krei Privatkunden-Geschäftsführer Michael Hagspihl und TV-Chef Michael Schuld

Konkret kann die Deutsche Telekom auf diese Weise, ihren Kundinnen und Kunden sämtliche Spiele der nächsten drei internationalen Fußball-Turniere zeigen, alle in Ultra-HD. Mit Blick auf die kommende Europameisterschaft ist eine Übertragung auf vier MagentaTV-Kanälen geplant, zwei in Full-HD und zwei in UHD. Der Empfang in UHD wird jedoch zunächst nur mit dem Media-Receiver der Telekom möglich sein, wie TV-Chef Michael Schuld auf Nachfrage erklärte. Ab der WM 2021 sollen jedoch auch mobile Endgeräte beim UHD-Empfang berücksichtigt werden. Geplant sind im kommenden Sommer bis zu zehn Stunden Live-Programm, die in eigener Produktion entstehen sollen. Weitere Details zur Umsetzung sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. Schuld sprach jedoch von "sehr bekannten Gesichter", auf die die Telekom setzen will.

Reaktionen auf den Telekom-Deal

© MG RTL D Bernd Reichart

© BR/Markus Konvalin Katja Wildermuth

ZDF-Intendant Thomas Bellut: "Die Vereinbarung mit der Deutschen Telekom verspricht auch bei der Heim-EM 2024 ein attraktives Fußballerlebnis im Free-TV. Durch die Sublizenzierung unserer Rechte an der Euro 2020 und der FIFA WM 2022 konnte dieser Vertrag auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten abgeschlossen werden."