Sat.1 will im Frühjahr stärker als zuletzt auf Eigenproduktionen setzen und schlägt damit einen Weg ein, den auch schon RTL und ProSieben seit einigen Jahren beschreiten. Konkret bündelt der Privatsender ab April sämtliche US-Serien am Donnerstagabend, nachdem diese zuletzt auch noch dienstags zu sehen waren. So werden die neuen Folgen von "Navy CIS", "Navy CIS: L.A." und "FBI" ab dem 1. April jeweils donnerstag um 20:15 Uhr zu sehen sein. Über vier Stunden hinweg will der Privatsender hier somit auf Erstausstrahlungen setzen.

Der Dienstagabend steht im Gegenzug fortan im Zeichen von Factual-Formaten. So wird hier ab dem 30. März zunächst die Datingshow "Claudias House of Love" laufen, die kürzlich bereits beim Streamingdienst Joyn ihre Premiere feierte. Ab dem 27. April folgen schließlich sechs neue Folgen der Doku-Serie "112 - Notruf Deutschland", die zuletzt am Montagabend beheimatet war, wo im April bekanntlich die neue Staffel von "Promis unter Palmen" an den Start gehen wird.

© SevenOne/Florian Bachmeier Mark Land

Mit "Promis unter Palmen" werde Sat.1 dagegen zum Wochenstart lauter, während es mit Formaten wie "Das große Promibacken", "The Taste" oder "Hochzeit auf den ersten Blick" mittwochs weiterhin "sinnlich" zugehen soll. "Allein in der ersten Wochenhälfte bieten wir also ab April an jedem Abend erstklassigen eigenproduzierten Content. Hinzu kommt der Fun-Freitag mit der neuen Staffel von 'Luke! Die Schule und ich" ab dem 19. März sowie aktuell großes Family-Entertainment mit 'The Voice Kids' am Samstag", so Land.

Mit Blick auf die jüngste Quoten-Entwicklung von Sat.1 ist diese Offensive - so sie denn erfolgreich ist - dringend nötig. Im Februar war Sat.1 mit einem durchschnittlichen Marktanteil von 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen bis auf den sechsten Rang durchgereicht worden (DWDL.de berichtete). Zudem lag Vox erstmals vor dem Privatsender aus Unterföhring.