Die kommende Veranstaltung findet am 28. und 29. April statt. Bei der Veranstaltung haben die Teilnehmenden die Gelegenheit, den Sendervertreter*innen ihre Ideen in One-on-One-Meetings zu pitchen. Die besten Ideen haben die Chance, eine Entwicklungsförderung zu erhalten und die Projektidee gemeinsam mit der Mediengruppe RTL und dem Medienboard weiterzuentwickeln. Im Fokus stehen laut Medienboard kleine und mittelständische Unternehmen aus Berlin und Brandenburg. Gesucht werden serielle non-fiktionale Formatierungen – von Reportagen, über Factual bis hin zu Doku-Reihen. Interessierte Produzenten können sich noch bis zum 23. März um die Teilnahme bewerben.

Helge Jürgens, Geschäftsführer New-Media-Förderung Medienboard Berlin-Brandenburg, sagt: "Der nächste Aufschlag mit unserem Senderpartner Mediengruppe RTL steht bevor. Ein starker Partner, wenn es um starke Inhalte geht, und die gibt es am Standort Berlin-Brandenburg! Mit der gemeinsamen Veranstaltung möchten wir außergewöhnliche, innovative Factual-Formate entdecken und die kreativen Köpfe dahinter mit dem potenziellen Auswerter zusammenbringen. Wir freuen uns auf den 28. und 29. April, wenn es wieder heißt ‚It’s a match!‘"

Und RTL-Geschäftsführer Henning Tewes ergänzt: "In der ersten Runde von ,Berlin Producers to Meet’ wurden uns bereits zahlreiche, spannende non-fiktionale Formatideen für unsere linearen Sender und TVNow präsentiert. Drei Pitches haben uns besonders begeistert und wurden mit einem Entwicklungsbudget prämiert. Ein Projekt steht kurz vor der Pilotierung. Das zeigt, wieviel kreatives und innovatives Potenzial im Standort Berlin-Brandenburg steckt. Wir freuen uns in Zusammenarbeit mit dem Medienboard Berlin-Brandenburg, über dieses Format in den direkten Austausch mit den Kreativen der Region zu kommen und sind schon sehr gespannt auf die Fortsetzung."