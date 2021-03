Vier Folgen mit jeweils 3,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe am letzten Februar-Freitag, 2,6 und 2,5 Prozent Marktanteil beim Viererpack Anfang März waren zu wenig: Vox ändert mit sofortiger Wirkung sein Programm am Freitagabend. Die Feuerwehrserie "Chiacgo Fire", in den USA bei NBC beheimatet, fliegt raus und wird durch Spielfilme ersetzt. In dieser Woche startet die Freitags-Primetime nun mit dem rund neun Jahre alten Blockbuster "G.I. Joe - Die Abrechnung", um 22:15 Uhr schließen sich "Avengers: Age of Utron" an. Jener Film ist weiterhin auch am Donnerstag, 10. März 2021 zur besten Sendezeit eingeplant.

Für den 19. März ist Vox noch auf der Suche nach einem Film um 20:15 Uhr, ab 22:35 Uhr wird erneut der Donnerstags-Film (diesmal: "Pacific Rim") wiederholt. Am letzten Freitag im März übernimmt "Kindsköpfe 2" die Primetime. Auch an Karfreitag wurde die ursprüngliche Planung nochmals über den Haufen geworfen. Zunächst wollte Vox hier zur Primetime "Ant-Man" und "Colombiana" zeigen. Jetzt ist für 20:15 Uhr "Ben Hur" angesetzt. Gezeigt wird die mit Morgan Freeman besetzte Version aus dem Jahr 2016, der dann ab 22:40 Uhr das Drama "Auferstanden" folgt.



Wer ein Fan von "Chicago Fire" ist, der kann derweil auf Vox Up ausweichen. Die Feuerwehrserie bleibt dort im Programm – und zwar immer donnerstags ab 20:15 Uhr. Aktuell sind an diesem Abend Wiederholungen der fünften Staffel eingeplant. In Amerika kommt die Serie bereits auf neun Staffeln. Im Freitagsprogramm von Vox waren zuletzt Wiederholungen aus Staffel sechs zu sehen.