Für etwas Abwechslung in seinem Nachmittagsprogramm sorgt der Spartensender Sat.1 Gold ab Ende März. Er setzt, beginnend am Montag, 29. März, zwischen 17:25 und 19 Uhr auf Doppelfolgen der amerikanischen Serie "Without a Trace". Das Format aus dem Hause Jerry Bruckheimer ist unter anderem mit Anthony LaPaglia besetzt, der in der Krimiserie den Hauptermittler Jack Malone verkörpert. Dessen Spezialeinheit der Polizei kommt zum Einsatz, wenn eine Person auf unerklärliche Weise verschwindet.

"Without a Trace", das zuletzt bis Dezember 2020 im Vormittagsprogramm von Kabel Eins lief, kommt auf insgesamt sieben Staffeln, die in den USA zwischen 2002 und 2009 gesendet wurden. Sat.1 Gold startet die Serie mit einer Episode aus der dritten Staffel. Diese hört auf den Titel "Der gejagte Vater". Das Krimiformat wird im Nachmittagsprogramm den Klassiker "Mord ist ihr Hobby" mit Angela Lansbury als Jessica Fletcher ablösen. Am Samstag, 27. März, verabschiedet sich diese Serie vorerst mit der letzten Episode, die produziert wurde und in Deutschland auf den Namen "Der Kampf um die Einschaltquoten" hört.

"Mord ist ihr Hobby" holte in den vergangenen Tagen starke Quoten bei Sat.1 Gold. Die zwischen 1984 und 1996 entstandene Serie generierte teilweise 2,9 Prozent Marktanteil und überbot so den Senderschnitt von Sat.1 Gold sehr deutlich. Abseits der Zeit zwischen 17:25 und 19 Uhr ändert sich am Programm von Sat.1 Gold erst einmal aber nichts. Lead-In von "Without a Trace" bleibt somit die Serie "Diagnose: Mord", nach 19 Uhr laufen die einstigen Sat.1-Eigenproduktionen "Niedrig und Kuhnt – Kommissare ermitteln" sowie "K 11 – Kommissare im Einsatz".