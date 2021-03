Mit aktuell bis zu 12,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe ist die Abnehm-Show "The Biggest Loser" am Sonntagvorabend auch in diesem Jahr im Sat.1-Programm recht gefragt. Noch im März wird der Sender eine Siegerin oder einen Sieger küren und dafür erneut einen Primetime-Sendeplatz freimachen. Während das Finale der Sendung, die von Red Seven Entertainment umgesetzt wird, zuletzt freitags lief (und 2020 11,2 Prozent Marktanteil zur besten Sendezeit holte), wandert der Schlussakt in diesem Jahr auf den Montagabend. 195 Minuten Sendezeit stehen am 29. März zur Verfügung. Durch das Finale von "The Biggest Loser" verschiedet sich am letzten März-Montag das Magazin "akte" auf 23:30 Uhr, geplant ist dann ein Special des Formats, das sich mit Esstörungen beschäftigen soll. Im April ist der Montagabend in Sat.1 für die neuen Folgen der Reality-Show "Promis unter Palmen" vorgesehen.

Ab dem 30. März greift dann der Programmumbau am Dienstagabend. Sat.1 setzt nicht mehr auf amerikanischen Serien, sondern auf Eigenproduktionen. Zu sehen ist dann ab 20:15 Uhr eine Doppelfolge von "Claudias House of Love" mit Claudia Obert. Nun ist auch bekannt, welches Programm das Lead-Out der Kuppelshow wird. Sat.1 setzt ab 22:35 Uhr auf Doppelfolgen der Doku-Reihe "Promis privat".

Und noch einen weiteren Rückkehrer in das Programm von Sat.1 gibt es im März. Die Show "United Voices", die 2020 zwei Mal zu sehen war (und angesichts von 6,7 und 9,5% in der Zielgruppe recht unterschiedlich abschnitt), wird bald als Lead-Out von "The Voice Kids" wiederholt. Die Castingshow ist inzwischen samstags beheimatet. Ab dem 20. März kehrt das "größte Fanduell" der Welt zurück. Sat.1 wiederholt die Episoden dann ab etwa 23 Uhr.