Noch bis zum Donnerstag, 25. März 2021, zeigt RTLzwei um 20:15 Uhr in "Kiez knallhart" Bilder als Berlin-Neukölln. Die Sozial-Dokumentation war erst vergangene Woche gestartet und fuhr beim Debüt gute 5,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ein. Ab dem 1. April wird die Sendung nun von einer neuen Doku-Reihe abgelöst, die sich einem anderen Thema widmet. In "Hart in Fahrt – Mein Leben auf der Autobahn" geht es dann in vier Folgen um Trucker, die tonnenschwere Gefährte durch Deutschland lenken, um die, die für die Sicherheit von Truckern, Pendlern und Reisenden auf den Straßen sorgen, aber auch um Betreiber kleiner Läden direkt nach der Autobahnausfahrt.

Die Sendung wird von Story House Productions GmbH produziert und begleitet in der Auftaktepisode unter anderem Kathy Kathlen als Neuling im LKW-Business. Teil der Produktion sind aber auch: Denny Thur, Feuerwehrmann, der Leben an der A12 rettet. Die A12 ist eine der meist befahrenen Autobahnen, die Deutschland mit Osteuropa verbindet. Gezeigt wird auch Iris Glüsing. Sie arbeitet als Verkäuferin in einem Erotikmarkt - direkt an der A2. Hier treffen sich Trucker und Pendler, um ihrer Einsamkeit zu entfliehen.

Mit Geschichten rund um Autobahnen punktete zuletzt auch Männersender DMAX. Dort lief zuletzt Mitte Februar werktags am Vorabend die Reportage-Reihe " Abenteuer Autobahn", die unter anderem Geschichten von der A2 oder der A8 erzählt. Teilweise stiegen die Quoten am Vorabend auf rund dreieinhalb Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Auch Kabel Eins setzt seit einigen Jahren auf ein Format mit ähnlichen Geschichten: In "Trucker Babes" werden Frauen portraitiert, die schwere LKW über Deutschlands Straßen fahren. Die zuletzt gezeigte Staffel bescherte dem Sender im Schnitt 5,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.