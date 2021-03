Als der "Eurovision Song Contest" im vergangenen Jahr Pandemie-bedingt abgesagt wurde, stampfte ProSieben kurzerhand als Alternative den "Free European Song Contest" aus dem Boden. Angesichts des Erfolgs - mit einem Marktanteil von 19,4 Prozent war ProSieben bei den jüngeren Zuschauern deutlich erfolgreicher als die offizielle Alternativ-Veranstaltung, die gleichzeitig im Ersten zu sehen war - stand schnell fest, dass es den "Free ESC" auch in diesem Jahr geben soll, auch wenn der "ESC" selbst nun auch wieder durchgeführt wird.

Die direkte Konfrontation wird man aber meiden, wie ProSieben-Chef Daniel Rosemann schon im vergangenen Jahr ankündigte. "Unsere Absicht war nicht in Konkurrenz zu treten mit dem ehrwürdigen ESC", so Rosemann im DWDL.de-Interview. Nun steht der Termin fest: Die zweite Auflage des "Free ESC" wird am Samstag, 15. Mai ab 20:15 Uhr live über die Bühne gehen. Damit kommt ProSieben dem Original eine Woche zuvor, dort steht das Finale am 22. Mai auf dem Programm. Anders als zuletzt von "Bild" spekuliert bleibt Stefan Raab auch Produzent der Show.

Stefan Raab: "Mit Nico Santos hat im ersten Jahr ein herausragender Musiker den #FreeESC gewonnen. Und für Deutschland war mit Helge Schneider eine echte Legende am Start. Beide stehen für die besondere musikalische Qualität dieses neuen, freien Wettbewerbs. In diesem Jahr wird der 'Free European Song Contest' mindestens ebenso hochkarätig besetzt sein. Genauso hochkarätig, wie man es von einem internationalen Wettbewerb erwarten kann." Details zur Besetzung der Show wurden indes noch nicht verraten.

ProSieben-Chef Rosemann: "Der erste 'Free European Song Contest' hat gezeigt, wie sehr Stefan Raab, ProSieben und unsere Zuschauer gute Musik und eine gute Show lieben. Das verbindet uns alle. Dieser neue Songwettbewerb hat 2020 eine wundervolle Note gesetzt und war der Auftakt für eine hoffentlich lange, jährliche Tradition. In diesem Jahr freuen wir uns auf den nächsten musikalischen Feiertag – made by Stefan Raab."