RTLzwei testet Reality-Sternchen Anfang April auf ihre Alltagstauglichkeit und schickt sie zu einem "Supermarkt-Quiz" in einen echten Supermarkt. Insgesamt vier Teams treten darin bei "kniffligen Quizaufgaben und Spielen rund um das Thema Supermarkt und Lebensmittel" gegeneinander an, wie es seitens des Senders heißt. Gefragt ist neben Geschicklichkeit auch Kenntnis des klassischen Supermarkt-Sortiments und dessen Preise.

Die Kandidaten spielen dabei für einen guten Zweck. Jedes Paar kann in jeder Runde Geld fürs teameigene Charity-Konto erspielen, das Paar mit dem höchsten Endbetrag erhält zudem im Finale die Chance, um den noch nicht näher bezifferten "großen Geldjackpot" zu spielen. Moderiert wird die Sendung von Sükrü Pehlivan, bekannt aus der RTLzwei-Dokusoap "Der Trödeltrupp".

Die Teilnehmer wiederum kennt man aus diversen Reality-Formaten. So treten in der Erstausgabe Jürgen Milski gemeinsam mit Sandy Fähse, Silvia Wollny mit Harald Elsenbast, Tobi Wegener mit Jenny Frankhauser sowie Matthias Mangiapane mit Hubert Fella an. "Das Supermarkt-Quiz - Promis kaufen ein" feiert seine Premiere am Mittwoch, 7. April um 20:15 Uhr. Produziert wird es von Youngest Media.