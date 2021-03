Seit dem Bekanntwerden eines laufenden Compliance-Verfahrens gegen Julian Reichelt, zeigte sich der "Bild"-Chefredakteur nach außen hin ziemlich wortkarg. In der Wochenzeitung "Die Zeit" kommt Reichelt jetzt selbst zu Wort. Demnach erzählt er, dass er sich erstmals in seinem Leben einen Anwalt genommen habe und gerade eine eidesstattliche Versicherung ausarbeiten lasse, in der er erkläre, seine Macht niemals gegenüber Mitarbeiterinnen missbraucht zu haben.

Die beiden "Zeit"-Reporterinnen Cathrin Gilbert, Hannah Knuth und ihr Kollege Holger Stark lassen in ihrem Text einige Für- und Widersprecher Reichelts zu Wort kommen und sprechen von mehreren Frauen, deren Fälle derzeit von Anwälten der Kanzlei Freshfields untersucht werden. Man habe sie um ein Gespräch gebeten, "sich aber entschieden, weder Namen noch Details gegen ihren Willen offenzulegen", so die "Zeit" weiter. Zudem heißt es, die Vorwürfe von strukturellem Machtmissbrauch ließen sich "weder be- noch widerlegen". Einige der Frauen hätten dem Vernehmen nach zwar belastende Indizien vorgelegt, beharrten aber auf ihrer Anonymität.