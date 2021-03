Vor etwa einem Monat gab CBS die Entscheidung bekannt, zwar an einem neuen Ableger des "Navy CIS"-Franchises auf Hawaii zu arbeiten, zugleich aber "Navy CIS: New Orleans" nach sieben Staffeln nicht fortzuführen. Nicht nur in den USA war es die quotenschwächste der "NCIS"-Serien, hierzulande lief die Serie nur bei Kabel Eins, wo sie seit Jahren freitags inmitten eines Wiederholungsumfelds gezeigt wird und dort in der Regel magere Marktanteile von zuletzt um 4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Zum Abschied rückt die Serie nun noch etwas weiter nach hinten: Ab dem 9. April zeigt Kabel Eins die finale Staffel freitags erst gegen 23:05 Uhr. Um 22:15 Uhr, wo die Serie zueltzt beheimatet war, wiederholt man stattdessen lieber alter Folgen von "Navy CIS" - die sich allerdings bei Kabel Eins zuletzt auch schon schwer taten. Das "NCIS"-Triple wird ab Mitternacht von Wiederholungen von "Navy CIS: Los Angeles" komplettiert.

Um 20:15 Uhr nimmt Kabel Eins unterdessen Wiederholungen einer anderen US-Krimiserie ins Programm, die zuletzt 2012 bei dem Sender zu sehen war: "Criminal Minds". Zu sehen gibt's alte Folgen der zehnten Staffel im Doppelpack. Ungeachtet dessen läuft die Serie weiterhin auch bei Sat.1 Gold, dort ist derzeit die dritte Staffel am Sonntagabend im Programm.

Mehr zum Thema Aus für "Navy CIS: New Orleans", neues Spin-Off geplant

Am Tag zuvor, also am Donnerstag, 8. April, startet bei Kabel Eins die neue Staffel von "Die Klinik - Ärzte, Helfer, Diagnosen" - eine Woche später als zunächst angekündigt. Am Gründonnerstag in der Woche zuvor nimmt Kabel Eins stattdessen "Schindlers Liste" ins Programm.