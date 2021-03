am 19.03.2021 - 15:56 Uhr

Am Wochenende geht die "Ku'damm"-Saga im ZDF in die dritte Runde, diesmal angesiedelt im Jahr 1963. Die Geschichten aus dem Jahr 1956, mit denen 2016 alles begann, werden demnächst aber nochmal in ganz anderer Form aufbereitet: Als Musical. Dafür hat sie Annette Hess, die Autorin der Geschichte, mit Peter Plate und Ulf Leo Sommer, die sonst unter anderem Songs für Rosenstolz, Max Raabe oder Sarah Connor schreiben, zusammengetan.

Ein Jahr lang dauerte der Austausch, in dem Szenen, Dialoge und Musik entstanden. Für die Hauptrollen Monika und Freddy wurden Sandra Leitner und David Jakobs verpflichtet, für die kreative Arbeit an der Bühnenshow, die am 28. November ihre Premiere im Berliner Stage Theater des Westens feiern soll, setzt man zudem auf Musical-Regisseur Christoph Drewitz und Choreograf Adam Murray. Im Rahmen der Bertelsmann Content Alliance handelt es sich hier um eine Zusammenarbeit von BMG und UFA Fiction.

UFA-Chef Nico Hofmann: "'Ku'damm 56' erzählt von einer Zeit voller Gegensätze, die kaum größer sein könnten: Unterdrückung trifft auf Rebellion, West auf Ost, Rückzug auf Fortschritt, Prüderie auf Freizügigkeit – ein Stoff, der bereits zahlreiche Fernsehzuschauer:innen gefesselt hat und prädestiniert ist für die Musical-Bühne! Ich freue mich sehr, dass wir den Geschichten unserer Protagonist:innen nun eine neue Dimension geben. Gemeinsam mit BMG und einem großartigen Team um Peter Plate, Ulf Leo Sommer und Annette Hess ist ein einzigartiges Berlin-Musical entstanden."