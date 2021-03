Mit rund 187 Millionen erfolgten Sichtungen im Januar war es für die ZDF-Mediathek der erfolgreichste Monat aller Zeiten. Im Februar waren es dann zwar nur mehr rund 161 Millionen, aber auch das ist immerhin der zweithöchste Wert in einem einzelnen Monat. Das zeigt schon, wie wichtig das Online-Angebot für die Mainzer ist. Und auch auf lange Sicht will man hier ja wachsen. Um die Videos in der Mediathek besser an die Userinnen und User zu bringen, hat das ZDF nun einen Ausbau der Personalisierung angekündigt.

So baue man die Personalisierung sowie die Empfehlungssysteme in der Mediathek aus. In den zurückliegenden Monaten hat man bereits den Zugang zur Anmeldung optimiert und auch damit begonnen, Empfehlungen für das "nächste Video" zu personalisierungen. Über eine sogenannte Consent Management Plattform, deren Umsetzung schrittweise für 2021 geplant ist, sollen die User zudem ihre Zustimmung zur Verarbeitung von Daten besser als bislang steuern können.

"Den Nutzerinnen und Nutzern sollen jederzeit einfach und unkompliziert für sie relevante Inhalte zugänglich gemacht werden - und zwar aus der ganzen Breite und Vielfalt unseres Angebots", erklärte ZDF-Intendant Thomas Bellut am Freitag vor dem Fernsehrat des Senders. Laut dem ZDF sind derzeit 2,1 Millionen Nutzer in der Mediathek registriert. Die personalisierten Bereiche auf der Startseite seien bereits heute zeitweise die am besten genutzten. In der Spitze generieren sie bis zu 35.000 Empfehlungen pro Minute, heißt es aus Mainz. Darüber hinaus sind alle Inhalte aber weiterhin auch algorithmenfrei, also ohne Tracking und ohne Login, zugänglich.