Im Dezember 2020, damals war Jörg Graf noch RTL-Chef, hatte eben dieser Jörg Graf unter dem Titel "Alt & Abgefahren" eine neue Dokureihe angekündigt. Darin geht es um hochbetagte Menschen im Straßenverkehr. Konkret unterziehen sich in der Sendung acht Rentner im Alter zwischen 78 und 96 Jahren einem freiwilligen Führerscheintest. Und nun steht auch das Ausstrahlungsdatum fest: Die vier Folgen sind ab dem 18. April immer am Sonntagvorabend ab 19:05 Uhr zu sehen.

Unter die Lupe genommen werden die Fahrkünste der betagten Teilnehmer von zertifizierten TÜV- und DEKRA-Prüfern, heißt es vom Sender. Doch in den Folgen geht es auch um die Vorbereitungen der Rentner, die diese mit Begleitpersonen absolvieren - und für die ist das Leben als Beifahrer nicht immer so leicht. Nach der Analyse der Prüfer müssen die Rentner entscheiden, ob sie weiterfahren, mehr Fahrstunden nehmen oder ihren Führerschein abgeben. Produziert wird das Format von Banijay Productions Germany.

Die erste Folge der neuen Reihe läuft ausgerechnet an dem Sonntag, an dem RTL auch sein erstes Formel-1-Rennen der Saison übertragen wird. Hintergrund: RTL wird in diesem Jahr erstmals nicht alle Rennen der Rennserie live im Free-TV ausstrahlen, Sky hatte sich die entsprechenden Ausstrahlungsrechte gesichert und die Kölner damit ausgestochen. Dennoch ergatterte RTL von Sky eine Sublizenz und darf vier Rennen übertragen. Am 14. April steht dann das Rennen in Imola auf dem Programm. Mit welchem Personal RTL die Formel 1 begleitet, ist unterdessen noch unklar. Fest steht jedoch, dass RTL am Renntag bereits um 13:30 Uhr mit der Vorberichterstattung startet, um 15 Uhr steht dann das Rennen an. Zudem hat sich der Sender die Rennen in Barcelona (9.5.), Monza (12.9.) und Sao Paulo (7.11.) optioniert.