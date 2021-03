am 23.03.2021 - 16:27 Uhr

Amazon hat sich die exklusiven französisch- und deutschsprachigen Rechte an der Dokumentation "Framing Britney Spears" gesichert und wird den Film dadurch bald exklusiv im deutschsprachigen Raum zeigen. Ab dem 5. April ist der Streifen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei Prime Video verfügbar, das hat Amazon jetzt angekündigt.

Der Film von Regisseurin Samantha Stark wurde von der "New York Times" und der Red-Arrow-Tochter Left/Right produziert. Amazon wird die Doku auch in Frankreich, Luxemburg, Belgien, Andorra und Monaco zeigen. Inhaltlich geht es um das Leben und die Karriere von Britney Spears. Ihr Aufstieg war schnell, ihr Abstieg langsam und qualvoll.

In der Doku kommen Menschen zu Wort, die der Popsängerin nahestehen und mit ihrer Vormundschaft verknüpft sind. Vor Gericht streitet sich Spears nach wie vor mit ihrem Vater, der schon seit Jahren die Vormundschaft für seine Tochter hat. In "Framing Britney Spears" geht es um die psychische Gesundheit und die Freiheitsrechte eines Einzelnen - in diesem Fall eben einem weltweit bekannten Popstar.

Nach der Erstveröffentlichung in den USA Anfang Februar löste die Doku eine Welle der Berichterstattung und Unterstützung für Britney Spears aus. Stars wie Justin Timberlake, der früher mal eine Beziehung mit der Sängerin führte, entschuldigte sich öffentlich für Aussagen, die er vor Jahren über sie tätigte. Andere Künstler solidarisierten sich mit Spears, darunter Personen wie Miley Cyrus, Dua Lipa, Kim Kardashian, Paris Hilton, Sarah Jessica Parker, Cardi B, Sam Smith, Ellie Goulding, Bella Thorne, Jon Bon Jovi, Pitbull, Will.i.am und viele weitere.