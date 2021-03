Jason Kilar, CEO von WarnerMedia, macht sich Gedanken über die künftige Zusammenarbeit mit Sky. Noch bis zum Jahr 2025 läuft eine Vereinbarung beider Unternehmen, die Sky auch in Deutschland Zugang zu HBO-Formaten gewährt. Vor dem Hintergrund der geplanten Expansion des Streamingdienstes HBO Max darf allerdings bezweifelt werden, ob der Lizenzvertrag abermals verlängert wird.

"Es gibt eine enorme Chance, HBO Max in Großbritannien, Deutschland und anderen Märkten zu starten", sagte Kilar jetzt in einem Interview mit der "Financial Times". "Natürlich denke ich ziemlich viel darüber nach." Er verbringe "viel Zeit" damit, darüber nachzudenken, was passiere, wenn die Vereinbarung auslaufe. Schon in der zweiten Jahreshälfte 2021 soll HBO in Lateinamerika und einigen europäischen Märkten eingeführt werden, vorerst aber nicht in Deutschland.

Sky-Content-Chef Zai Bennett hatte bereits vor einigen Wochen ganz offen darüber gesprochen, dass man sich auf ein mögliches Ende des HBO-Deals vorbereite (DWDL.de berichtete). Man müsse ja "nur Eins und Eins zusammenzählen", um zu wissen, dass man in einer Direct-to-Consumer-Welt eben eigene einzigartige Inhalte brauche. Für den Fall, dass sich HBO entscheide, HBO Max weltweit - also auch in den Sky-Ländern - zu starten, wolle man vorbereitet sein, sagte Bennett dem Branchendienst "Variety".

Es gehe daher nun darum, das eigene Geschäft zukunftssicher und Sky weniger abhängig von einem Partner wie HBO zu machen. Die Zahl der Eigenproduktionen soll daher in den nächsten Jahren hochgefahren werden. Bis 2024 will Sky eigenen Angaben zufolge eine Milliarde Dollar in Inhalte investieren.

Zuletzt hatten WarnerMedia und Sky ihren Output-Deal im Oktober 2019 verlängert - und das, obwohl Warner schon zu diesem Zeitpunkt mit voller Kraft am Start des eigenen Streamingdienstes Max arbeitete. Die Vereinbarung kaufte beiden Partnern vor allem Zeit: Während WarnerMedia sich zunächst um den Aufbau von HBO Max in den USA kümmern konnte, konnte sich Sky - inzwischen Teil des ebenfalls amerikanischen Comcast-Konzerns - darauf vorbereiten, sich mit eigenen fiktionalen Inhalten für die Zukunft zu rüsten.

Doch wann auch immer HBO Max wirklich nach Deutschland kommen wird - die Konkurrenz dürfte dann noch größer sein. Neben Platzhirschen wie Netflix und Amazon Prime Video mischt seit mittlerweile einem Jahr auch Disney auf dem hiesigen Streaming-Markt mit. Der Micky-Maus-Konzern hatte kürzlich sogar erstmals deutsche Serien-Produktionen für Disney+ in Aussicht gestellt.