Fast fünf Monate ist es her, dass die Fernsehsender hierzulande zuletzt Publikum in die Studios ließen. In den USA ist Late-Night-Moderator Jimmy Fallon dagegen am Montagabend erstmals wieder vor Zuschauern aufgetreten. Zugleich kehrte die "Tonight Show" zurück ins legendäre Studio 6B im New Yorker Rockefeller Center, nachdem Fallon in den vergangenen Monaten aus dem kleineren Studio 6A gesendet hatte.

Volle Ränge gab es zwar nicht, allerdings waren immerhin 58 Zuschauerinnen und Zuschauer mit Maske im Studio zugelassen - allesamt vollständig geimpfte Ersthelfer. Auch im weiteren Verlauf der Woche sollen ausnahmslos Mitarbeitende des Gesundheitswesens eingeladen werden. Fallon dankte ihnen für alles, was sie im letzten Jahr getan hatten.

Zugleich zeigte sich der Moderator gut aufgelegt. "Ich war noch nie in meinem Leben so aufgeregt, eine Show für 58 Menschen zu machen", scherzte Fallon gleich zu Beginn der Show. "Nach dem letzten Jahr ist dies wie ein Auftritt in einem ausverkauften Madison Square Garden."

Mehrere amerikanische Late-Night-Stars waren zuletzt in ihre Studios zurückgekehrt, bislang jedoch ohne Live-Publikum - der Applaus kam stets von der Crew. Im vergangenen Jahr hatte viele Moderatoren ihre Sendungen noch aus der Ferne aufgezeichnet. Die "Late Show" mit Stephen Colbert wird noch immer aus einer Nachbildung von Colberts Büros im Ed Sullivan Theatre ausgestrahlt. Mit Fallons Schritt kehrt nun ein Stück Normalität ins US-Fernsehen zurück.