am 24.03.2021 - 11:17 Uhr

Zum Sommersemester 2021 wird der Studienschwerpunkt Regie/Szenischer Film an der Filmakademie Baden-Württemberg von einer Doppelspitze geleitet. Neben Nico Hofmann, der den Studienschwerpunkt 1991 mit aus der Taufe gehoben hat, besteht diese aus der vielfach ausgezeichnete Regisseurin, Drehbuchautorin und Produzentin Maren Ade und UFA-Chef Nico Hofmann. Maren Ade, Produzentin bei Komplizen Film, sorgte vor allem mit dem Film "Toni Erdmann" für Furore, Auszeichnungen erhielt sie aber auch für die Filme "Alle Anderen" und "Der Wald vor lauter Bäumen". Als Gastdozentin ist sie schon seit vielen Jahren an der Ludwigsburger Filmhochschule tätig.

Bei der Doppelspitze setze man bewusst auf zwei ganz unterschiedliche kreative Persönlichkeiten, erkärt Filmakademie-Direktor Thomas Schadt: "Die Autorenfilmerin Maren Ade und der Produzent Nico Hofmann bilden für die Filmakademie sozusagen ein 'Match Made in Heaven'. Beide stehen für ein jeweils ganz eigenes filmisches Oeuvre. Mit ihren individuellen Filmografien werden sie den Studienschwerpunkt formal und inhaltlich breiter aufstellen und international ausbauen. Als Leitungsteam werden sie gemeinsam die Spielfilmabteilung im Sinne unseres Strategiepapiers 'Filmakademie 2030' prägen und gestalten."



Maren Ade: "Ich habe neben meiner Tätigkeit als Filmemacherin und Produzentin immer sehr gerne unterrichtet und den Austausch mit den Studierenden als große Bereicherung empfunden. Ich freue mich sehr, dies nun an der Filmakademie vertiefen zu können und die Erfahrungen, die ich gesammelt habe, weiterzugeben." Nico Hofmann sagt: "Maren Ade schätze ich sehr - Maren ist für mich nicht nur eine der stärksten Kräfte im deutschen Film, ihre Arbeit berührt mich zutiefst, auch wenn wir aus ganz unterschiedlichen produzentischen Welten kommen - aber gerade in dieser kreativen Spannung liegt eine große Chance für die Studierenden der Filmakademie. Ich freue mich von ganzem Herzen auf die Zusammenarbeit."