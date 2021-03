am 24.03.2021 - 19:11 Uhr

Jule Gölsdorf wird für Sat.1 zur Frühaufsteherin: Schon von diesem Freitag an wird sie vor der Kamera das News-Team um Max Oppel und Ina Dietz ergänzen. Das hat der Privatsender gegenüber DWDL.de bestätigt. Seit zwölf Jahren arbeitete Gölsdorf, deren TV-Karriere bei NBC Giga und "logo" begann, für den Nachrichtensender ntv.

"Ich freue mich riesig auf die Nachrichten und das Team vom 'Sat.1-Frühstücksfernsehen", sagt sie über ihre neue Aufgabe. "Mit den Menschen frühmorgens gemeinsam in den Tag zu starten, ist etwas ganz Besonderes. Die gute Stimmung dort ist einfach ansteckend - und das ist, ebenso wie guter Journalismus, insbesondere in diesen Zeiten so wichtig."

Sat.1-Nachrichtenchef Heiko Paluschka: "Ich freue mich sehr, dass wir Jule Gölsdorf als News-Moderatorin für das 'Sat.1-Frühstücksfernsehen' gewinnen konnten. Sie wird mit ihrer frischen und fröhlichen Art das Team bereichern." Gleich zum Start wird Gölsdorf übrigens die Oster-Schicht übernehmen - und bis zum 9. April durchgehend die Frühnachrichten präsentieren.

Bei ntv hatte sie zuletzt auch das Magazin "ntv Wissen" präsentiert. Hier war bereits zu Wochenbeginn bekannt geworden, dass künftig "Explosiv"-Moderatorin Elena Bruhn die Moderation des Wissensmagazins übernehmen wird (DWDL.de berichtete). In der "Bingo"-Show im NDR wird Gölsdorf übrigens weiterhin zu sehen sein.