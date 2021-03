Beim Streamingdienst TVNow neigt sich die laufende zweite Staffel der Flirtshow "Are You The One?" dem Ende entgegen. Am Donnerstag wird das Staffelfinale freigeschaltet, ab dem 1. April ist dann noch eine Wiedersehensshow geplant. Schon jetzt steht fest, dass es in größerer Menge mit dem Format weitergeht. Eine dritte Staffel war längst bestellt, in diesem Sommer soll nun auch ein Ableger dazu kommen.

"Are You The One? – Reality-Stars in Love" wird zehn Männer und zehn Frauen, die bereits aus diversen Reality-Shows bekannt sind, bei ihren Flirtversuchen zeigen. Auch der Ableger soll aus 20 Episoden bestehen. Dass TVNow diese Entscheidung getroffen hat, kommt nicht von ungefähr. Zwar verrät der Dienst weiterhin keine genauen Abrufzahlen, hat aber immerhin mitgeteilt, dass die zweite Staffel des Formats nun "doppelt so oft gestartet" wurde wie erste und auch diesmal wieder zu den Top-Formaten im Premium-Bereich gehöre.

Im linearen Fernsehen war die Sendung übrigens kein Hit. Die erste, noch von Jan Köppen präsentierte Staffel, verblieb im Mai 2020 in der Zielgruppe im einstelligen Marktanteilsbereich, sodass die Ausstrahlung recht bald in der Nacht fortgesetzt wurde. Auch dort lief es mit überwiegend einstelligen Marktanteilen nicht rosig. Die zweite Staffel lief dann hauptsächlich bei TVNow, eine Ausnahme bildete der Staffelauftakt, der – erneut nachts – auf 8,5 und 10,7 Prozent Marktanteil im linearen RTL-Programm kam.

Im TVNow-Universum ist "Are You The One?" übrigens nicht das einzige Format dieser Programmfarbe. In eine ähnliche Richtung geht etwa "Temptation Island", das am Donnerstag nun in seine dritte Staffel gehen wird. Neu mit dabei in diesem Jahr ist Lola Weippert, die als Moderatorin durch die Sendung führt. Sie löst somit Angela Finger-Erben ab, die zuvor durch die Sendung führte. Inhaltlich gibt es keine Veränderungen.