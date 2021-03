© CBS

Inzwischen ist bekannt, dass die Ausstrahlung der zweiten Staffel am 1. April wieder aufgenommen wird, allerdings erst ab 22:15 Uhr. An diesem Abend kehrt auch "Navy CIS" mit neuen Folgen auf den Donnerstag zurück und eröffnet die Primetime dann, ehe der Ableger aus L.A. ebenfalls mit frischer Ware zu sehen ist. Lead-Out dieser beiden Serien wird "FBI". Zwei Mal setzt Sat.1 hier donnerstags auf Doppelfolgen, ehe einzelne Folgen vorgesehen sind. Am 8. April läuft das Crossover von "FBI" und seinem Ableger unter dem Folgentitel "Spurlos verschwunden". Jenes "FBI: Most Wanted" ist nun erstmals am 15. April vorgesehen. Sat.1 startet mit der ersten Episode. Die Serie läuft nun zwei Stunden später als einst geplant, nämlich erst um 23:15 Uhr.

Als Sondereinheit des FBI setzen sich darin der von Julian McMahon gespielte Jess LaCroix und sein Team täglich einer hohen Gefahr aus, um die meistgesuchten Verbrecher der "Most Wanted"-Liste aufzuspüren und deren kriminellen Machenschaften einen Riegel vorzuschieben.

In der gleichen Woche startet Sat.1 übrigens die zweite "Promis unter Palmen"-Staffel und räumt dafür drei Stunden Sendezeit am Montagabend für die eigentliche Folge frei, ehe ab 23:15 Uhr noch einmal 65 Minuten für eine live ausgestrahlte Late-Night-Show zum Format zur Verfügung stehen. Teilnehmerin der neuen Runde ist unter anderem Melanie Müller. Als kleines Warm-Up zeigt Sat.1 daher am Sonntag, 11. April, ab 17:50 Uhr eine Wiederholung von "Plötzlich arm, plötzlich reich". In jener Episode tauscht Melanie Müller ihr Leben mit einer Hamburger Familie.