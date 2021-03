Dass Sky zum Start seines neuen Senders Sky Comedy am 1. April Dieter Nuhr "Eine kurze Geschichte des Humors" in drei Teilen erzählen lassen wird, war bereits bekannt. Erstaunlich ist allerdings die Produktionsweise des Formats: Guido Thomsen von der B28 Produktion GmbH hat die drei 25-minütigen Folgen nämlich in 12K produziert. Das Format umfasst 75 Millionen Pixel, neun Mal so viele wie 4K bzw. UHD.

Da stellt sich natürlich die Frage nach dem Grund - denn darstellen können handelsübliche Fernseher 12K nicht, der Sender Sky Comedy wird ohnehin nur in HD übertragen, via Sky Q gibt's die Folgen zumindest in 4K zum Abruf. Trotzdem sehen die Macher Vorteile in der Produktion in 12K, auch wenn es keine Ausstrahlung in 12K gebe. So könnten visuelle Effekte "präziser platziert" werden, das Bild werde auch bei einer 4K-Wiedergabe detailreicher und die Einstellungsgrößen könnten vollständig und ohne Qualitätsverlust erst in der Post-Produktion festgelegt werden.

In jedem Fall betraten Sky und die B28 Produktion damit Neuland, zum ersten Mal wurde ein programmfüllendes Format weltweit in 12K, dem derzeit größten verfügbaren digitalen Format, produziert - zumindest teilweise. Die Moderationen von Nuhr wurden auf einer Blackmagic URSA Mini Pro 12K mit Zeiss Supreme Primes in Blackmagic RAW gedreht, Zuspieler und Interviews auf einer Blackmagic Pocket Cinema Camera in 6K Blackmagic RAW. Produzent Guido Thomsen: "Die Produktion in 12K war ein wilder Ritt durch unbekanntes Land, der sehr viel Spaß gemacht hat. Das ist wie beim Ausprobieren einer neuen Pointe: man weiß zunächst nicht, ob und wie sie ankommt."

Inhaltlich beschäftigt sich der Dreiteiler, der am 1. April um 20:15 Uhr Premiere feiert, unterdessen mit folgenden Fragen: Wo liegen die Anfänge des Lachens, was ist überhaupt lustig und warum, welche Entwicklung hat der Humor durchgemacht, welche Rolle spielt er in Krisen, was für körperliche Auswirkungen hat er und wie hat sich im Wandel der Zeit dabei seine Rolle und Bedeutung verändert? Als Experten mit dabei sind Neurowissenschaftlerin Dr. Julia F. Christensen, Professor für Sozialpädagogik Herbert Effinger, Philosoph Wolfram Eilenberger, Autor und Produzent Ralf Husmann, Kulturanthropologe Werner Mezger, Pionier des therapeutischen Humors Dr. Michael Titze, Psychologe Dr. Leon Windscheid sowie die Comedians Negah Amiri, Helene Bockhorst, Maria Clara Groppler, Thomas Hermanns, Benaissa Lamroubal, Michael Mittermeier, Simon Pearce, Florian Schroeder und Johannes alias Herr Schröder.

Als Writer/Producer fungierte Philipp Reinartz, die Moderationstexte stammen von Dieter Nuhr, Executive Producer bei Sky ist Kamila Schmid, Regie führte Kosei Takasaki, zuständig für die Postproduktion ist Marius Fischer mit VFX&Schnitt und für die Comic-Animation Thomas Zeug. Für das Lichtdesign zeichnete der vielfach preisgekrönte Jerry Appelt verantwortlich. Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland: "Die Zutaten: Einer der erfolgreichsten und beliebtesten Comedians Deutschlands, ein so noch nie dagewesenes kreatives Konzept und eine technische Umsetzung in cineastischem Look. Das Ergebnis: eine ganz besondere Packung Humor, mit der man mit Sicherheit immun gegen schlechte Laune wird. Hochkarätiger könnte der Start von 'Sky Comedy' nicht sein!"