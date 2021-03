Die bildundtonfabrik (btf), die im fiktionalen Bereich schon "How to Sell Drugs Online (Fast)" für Netflix umsetzte oder "Drinnen" für ZDFneo, wird im Genre Comedy-Serie erneut aktiv. Gemeinsam mit Network Movie produziert sie für ZDFneo eine achtteilige Comedy-Serie namens "Start the fck up". Wolfgang Cimera, Philipp Käßbohrer und Matthias Murmann sind als Produzenten an dem Projekt beteiligt. Vor der Kamera steht Olga von Luckwald in der Hauptrolle.

Sie spielt Jana, die eine App entwickelt hat und mit dieser kurz vor dem großen Durchbruch steht. Dann wird sie von ihrem Freund und ihrer besten Freundin aus der Firma geschmissen und fühlt sich ordentlich veräppelt. Sie beschließt, den Grundsatz "Jana first" zu verfolgen. Als Einzelkämpferin will sie in Folge neu durchstarten und mietet sich im Coworking-Space "The Next" ein. Hier trifft sie auf einen Haufen chaotischer, eigensinniger, aber auch liebenswürdiger Kolleginnen und Kollegen, die wie Jana davon träumen, das nächste große Ding zu landen.

Neben von Luckwald sind Kelvin Kilonzo, László Branko Breiding, Lena Meckel und Mona Pirzad sowie Karen Dahmen zu sehen, die in ihren Rollen unter anderem die Welt über Plastik fressende Würmer verbessern wollen.

Tarkan Bagci, Tali Barde, Marco Grönwoldt, Helena Lucas, Patrick Stenzel, Laura Tanneberger und Andi Wecker arbeiteten in einem Writers Room an den Büchern. Wecker ist zugleich Creative Producer und Regisseur von vier der acht Folgen. Nicolas Berse sitzt bei den weiteren vier Ausgaben auf dem Regiestuhl. Gedreht werden soll bis zum 11. Mai in Köln. Zu sehen gibt es "Start the fck up" Anfang 2022 bei ZDFneo und in der ZDFmediathek.