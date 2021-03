Dass ITV Studios Germany auch Filme und Serien produziert, könnte angesichts der jüngsten Reality-Flut von "Love Island" bis zum Dschungel fast in Vergessenheit geraten. Umso mehr fällt ins Auge, dass Christiane Ruff, Geschäftsführerin der Kölner Produktionsfirma sowie der ITV Studios Germany Holding, zu der auch Imago TV gehört, unlängst Chefin eines weiteren Unternehmens geworden ist – nämlich der in Berlin ansässigen ITV Studios Germany Fiction GmbH.

Bis Ende Januar hieß der 2016 gegründete Produktionsbetrieb noch Talpa Germany Fiction und wurde von Karsten Roeder und Maarten Meijs geleitet, ihres Zeichens Geschäftsführer von Talpa Germany bzw. President Global Entertainment von ITV Studios. Im Zuge der Umbenennung ging das Zepter nun an Ruff und ihren langjährigen COO Martin Borowski über. Dahinter steckt die schrittweise Neuordnung der Konzernstrukturen nach der rund eine Milliarde Euro schweren Übernahme von John de Mols früherer Firmengruppe durch den britischen ITV-Konzern.

"Wir, sprich Talpa Germany und ITV Studios Germany, haben unsere Fiction-Power vereint. Aus Talpa Fiction wurde ITV Studios Fiction und die Kollegen berichten fortan direkt an mich", sagt Christiane Ruff auf DWDL.de-Anfrage. "Wir sind davon überzeugt, dass dies der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt ist und freuen uns auf die kommenden Projekte." Das Personal der Fiction-Firma besteht derzeit aus zwei Executive Producern und einem Assistenten: Jonas Baur sitzt in Berlin, Joke Kromschröder in Hamburg. Beide waren bereits in Köln zum Antrittsbesuch bei ihrer neuen Chefin.

"Wir haben sofort gemerkt, dass wir uns prima verstehen und dass sich unsere Projekte super ergänzen", so Ruff. Während Baur und Kromschröder mehrere Projekte für Sat.1 und ProSieben in der Mache haben, sitzt Ruffs Kölner Fiction-Truppe an der Postproduktion der zweiten Staffel der ZDFneo-Sitcom "Nix Festes", an der Buchentwicklung für die dritte Staffel sowie an Projekten für die ARD Degeto und die RTL-Plattform TV Now. Seitens ITV Studios Germany kümmern sich die Executive Producer Peter Fröhlich und Frederik Hunschede ums Fiktionale.

Die kommissarische Fiction-Leitung hatte Christiane Ruff bereits im vorigen Jahr übernommen, als Imre von der Heydt, Fiction-Chef seit 2014, seine Festanstellung bei ITV Studios auf eigenen Wunsch beendete. Er arbeitet inzwischen als freier Produzent und betreut für ITV auch neue Degeto-Filme, die den Quotenhits "Scheidung für Anfänger" und "Sportabzeichen für Anfänger" mit Andrea Sawatzki und Christian Berkel folgen sollen. Angesichts des weiter steigenden Fiction-Bedarfs, sagt Ruff, hatte sie eh schon über eine verbreiterte personelle Aufstellung nachgedacht, als aus der Londoner Zentrale der Anstoß zur Umstrukturierung kam.

Dem Vernehmen nach soll es nicht auf Dauer dabei bleiben, dass zwei Schwesterfirmen Fiction produzieren, eine mit und eine ohne 'Fiction' im Namen. Bis Ende des Jahres dürfte die ehemalige Talpa Fiction wohl auf die ITV Studios Germany verschmolzen werden. Dafür sind freilich noch ein paar gesellschaftsrechtliche Umstellungen im Hintergrund erforderlich: Während die ITV Studios Germany Holding als 100-Prozent-Tochter der Granada Media Ltd direkt ans Londoner ITV-Hauptquartier berichtet, werden die Töchter aus der Talpa-Akquisition noch über die niederländische ITV Studios Holding B.V. (ehemals Talpa Media B.V.) mit Sitz in Hilversum gehalten. Der von Karsten Roeder geleitete Show- und Reality-Produzent Talpa Germany ("The Voice"), bisher Muttergesellschaft der Talpa Germany Fiction, ist von der geplanten Zusammenlegung dagegen nicht betroffen.