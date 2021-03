am 29.03.2021 - 15:11 Uhr

"Rote Rosen" setzt mal wieder auf einen prominenten Gast-Star: In der Folge 3342, die voraussichtlich am 21. Mai im Ersten ausgestrahlt wird, ist Comedian Rüdiger Hoffmann zu sehen. Er spielt einen exzentrischen Psychologen, der während der Therapiestunde gerne ein paar Runden Mühle spielt. In besagter Folge soll die temperamentvolle Merle (Anja Franke) von ihm therapiert werden.

Bekannt wurde Rüdiger Hoffmann durch seine betont langsamen und entspannten Auftritte in TV-Formaten wie "RTL Samstag Nacht", "7 Tage - 7 Köpfe" oder "Genial daneben", aber auch durch zahlreiche Comedy-Bühnenprogramme und die "7 Zwerge"-Kinokomödien, in denen der Komiker in der Vergangenheit mitwirkte.

Produziert wird "Rote Rosen" von der Studio Hamburg Serienwerft, Produzenten sind Emmo Lempert und Jan Diepers. In diesem Jahr erreichte die ARD-Telenovela bislang im Schnitt mehr als 1,2 Millionen Zuschauer im Nachmittagsprogramm. Der Marktanteil liegt bei rund 11,5 Prozent und damit auf Höhe des Vorjahres.