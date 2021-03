am 30.03.2021 - 12:08 Uhr

Wie der Sender nun nämlich angekündigt hat, stehe man mit der "Klima vor acht"-Initiative in einem "engen Austausch für ein regelmäßiges Format, in dem eine fundierte und zugleich verständliche Klimaberichterstattung im Fokus steht". Sonderlich viele Informationen zu der geplanten Sendung gibt es zwar noch nicht, sie soll aber im Umfeld von "RTL Aktuell" zu sehen sein und, das ist vielleicht das wichtigste, regelmäßig produziert werden. Was das heißt und wann genau mit einem Start zu rechnen ist, ist derzeit noch unklar.

Bereits am 22. April, das ist der internationale Earth Day, wird Maik Meuser allerdings schon einmal ein "Klima Update" bei ntv präsentieren. Diese Sendung war schon vor den Gesprächen mit der "Klima vor acht"-Initiative geplant und entsteht in Zusammenarbeit der Redaktionen von "Stern", "GEO", ntv und RTL.

"Leider tickt die Uhr immer schneller"

Michael Flammer, erster Vorsitzender des Vereins "Klima vor acht", sagt, dass man sich auf einen konstruktiven Austausch mit RTL freue. Der Verein sei angetreten, um die Klimaberichterstattung im deutschen Fernsehen "zu verbessern und damit möglichst viele Menschen zu erreichen", so Flammer. "Deshalb ist es für uns und unsere Unterstützer:innen ein großer Erfolg, dass mit RTL nun ein erster Fernsehsender unserem Aufruf folgt."