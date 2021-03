Die auffälligste Änderung in unserem Frische-Index, für den wir jeden Monat den Anteil berechnen, den Free-TV-Premieren und Erstausstrahlungen am Abendprogramm (20:15 Uhr bis Mitternacht) der acht Vollprogramme einnehmen, ist im März ganz klar bei RTLzwei zu finden: Dort schoss der Frische-Anteil von weniger als einem Drittel auf über die Hälfte - 55 Prozent - nach oben. Im Vergleich zum März des vergangenen Jahres war das fast eine Verdoppelung. Den Grun ddafür muss man nicht lange suchen: RTLzwei zeigte im März erstmals eine zusätzliche Frühjahrs-Staffel von "Love Island" an sechs Tagen pro Woche am späten Abend - also zu einer Zeit, zu der sonst fast ausschließlich Wiederholungen zu sehen sind.

Damit schob RTLzwei sich im Frische-Ranking an Vox und Sat.1 vorbei, die aber wie auch ProSieben ihren im Februar begonnen Aufwärtstrend weiter fortsetzten und ihren Wiederholungsanteil weiter reduzierten. Bei Sat.1 war es nun ziemlich genau die Hälfte des Abendprogramms, das frisch war, bei ProSieben 57 Prozent, Vox lag etwas unter der 50-Prozent-Marke - aber noch fast doppelt so hoch wie bei Kabel Eins, das stets nur ein übersichtliche Zahl an Eigenproduktionen in ein Meer aus Film- und Serienwiederholungen streut.

Ganz vorne hat sich am Raking nichts getan, der Sender mit dem höchsten Frische-Anteil blieb auch im März wieder Das Erste, das seinen Wiederholungs-Anteil in der Primetime weiter bei über 90 Prozent hielt, das ZDF lag mit 85 Prozent ein kleines Stückchen dahinter. Der Privatsender mit den wenigsten Wiederholungen im Abendprogramm blieb auch im März weiterhin RTL, auch wenn dort sowohl im Vergleich zum Februar wie auch im Vergleich zum März des vergangenen Jahres etwas mehr Recycling betrieben wurde.

FIX-Punkte

März 2021 Vergleich zum

Vormonat Vergleich zum

März 2020 Jahresschnitt '21

(vs 01-03/20) Das Erste 91 von 100 +0 +4 90

( +7 ) ZDF 85 von 100 -2 +2 87

( -1 ) RTL 74 von 100 -9 -6 81

( -7 ) ProSieben 57 von 100 +5 +3 50

( -5 ) RTLzwei 55 von 100 +23 +26 39

( +7 ) Sat.1 50 von 100 +9 -14 41

( -10 ) VOX 45 von 100 +5 +1 37

( +4 ) kabel eins 23 von 100 -3 +0 25

( -2 )

Frische-Index-Verlauf bis März 2021 Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Zum Schluss wie immer ein paar Anmerkungen zu den Daten: Über die Qualität des Programms sagt der Anteil der Erstausstrahlungen natürlich nicht unbedingt etwas aus, doch es ist trotzdem eines von mehreren Indizien, mit welchem Aufwand ein Programm derzeit betrieben wird. Zu beachten ist zudem: Der Frische-Index gibt einen Trend an, bildet die Situation aber nicht ganz genau ab. So gibt es beispielsweise einen systembedingten "Nachteil" für Das Erste und das ZDF: Aufgrund der Werbefreiheit müssen sie mehr eigenes Programm produzieren, um die Zeit zu füllen, während die Privatsender einen gar nicht so geringen Teil des Abends mit Werbeblöcken füllen. Eine Stunde Erstausstrahlung ohne Werbung im Ersten haben wir aber genauso gewertet wie eine Stunde Erstausstrahlung bei den Privaten mit Werbung. Dazu kommt, dass einige Privatsender tendenziell etwas weniger Werbung zeigen als andere - so etwa Vox, das Serien anders als beispielsweise RTL nicht immer bis zu einer festen Anfangszeit um "viertel nach" streckt.