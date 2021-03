Mit seinen Vorabend-Quizshows "5 Gold Rings" und "Buchstaben Battle" hatte Sat.1 bislang kein Quoten-Glück. Nun arbeitet man nach DWDL.de-Informationen an einem neuen Format, das derzeit noch unter dem Arbeitstitel "Rolling - das Quiz mit der Münze" läuft. Darin treten drei Teams, bestehend aus einem Kandidaten und einem Promi, gegeneinander an. In 15 Runden müssen die Paare dann versuchen, eine Münze in einen der zehn Slots der sogenannten "Rolling-Maschine" zu rollen.

Dadurch können die Teams Geldbeträge in verschiedener Höhe erspielen. Allerdings müssen sie im Anschluss noch eine Frage richtig beantworten, damit der errollte Betrag tatsächlich in den eigenen Jackpot wandert. In jeder Runde ist es möglich, den Betrag zu erhöhen oder alles zu verlieren. Nur das Team mit der höchsten Summe auf dem Konto hat am Ende im Finale die Chance, mit einem letzten Münzwurf alles zu gewinnen – im schlechtesten Fall stehen es mit leeren Händen da.

Wann das Format zu sehen sein wird, ist derzeit noch unklar. Seven.One Media spricht gegenüber seinen Kunden vom Frühsommer, ein genaues Datum gibt es derzeit aber noch nicht. Auch der Sendeplatz ist unklar. Gut möglich aber, dass Sat.1 nach den Show-Flops am Vorabend noch einmal einen neuen Anlauf wagt, um Schwung in diese Zeitzone zu bringen. Wer "Rolling - das Quiz mit der Münze" produziert, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Sat.1 verbannte zuletzt "5 Gold Rings" mit Steven Gätjen aus dem Vorabendprogramm und zeigte die Show am Samstagnachmittag. Weil es auch dort nur schlechte Quoten gab, flog das Format auch dort raus (DWDL.de berichtete). "Buchstaben Battle" ist nach wie vor werktäglich am Vorabend zu sehen, kann dort aber auch keine Bäume ausreißen. Frische Impulse sind also dringend nötig.