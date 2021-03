Vergangenen Samstag erreichte "5 Gold Rings", einst für den Sat.1-Vorabend produziert und nun am Samstagnachmittag versendet, rund 470.000 Zuschauer. In den drei Wochen der samstäglichen Ausstrahlung des Formats war dies der höchste Wert. Dennoch: Mit unter vier Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blieb die von Steven Gätjen moderiete Ratesendung auch auf den Sendeplätzen samstags um 16 und 17 Uhr ein völliger Flop. Nun reagiert Sat.1 und baut sein Wochenendprogramm mit sofortiger Wirkung um. Einspringen wird – wie einst schon am Vorabend – das "Buchstaben Battle", das bis dato samstags um 18 Uhr startet.

Die Spielshow mit Ruth Moschner ist ab kommenden Samstag, also am 27. März, ab 17 Uhr mit gleich drei Episoden am Stück zu sehen. Schon wochentags hatte das "Buchstaben Battle" einst "5 Gold Rings" um 19 Uhr abgelöst, seitdem laufen von Montag bis Freitag Doppelfolgen. Insgesamt setzt Sat.1 jede Woche nun also auf 13 Ausgaben der Quizshow, die wochentags mit im Schnitt rund fünf Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls alles andere als ein Hit ist.



Leichte Anpassungen des Samstagsprogramms gibt es auch schon zuvor. Anstelle von sechs Wiederholungen der Produktion "Auf Streife – Die Spezialisten" zeigt Sat.1 künftig tagsüber nur noch fünf. Somit bespielt man dennoch einen üppigen Zeitraum mit den Blaulicht-Helden. Neu ins Programm kommen ab sofort samstags ab 15 Uhr Wiederholungen der Scripted-Reality "Die Ruhrpottwache – Vermisstenfahnder im Einsatz". Vier Episoden am Stück sind geplant. Die zweite Staffel der Sendung aus dem Hause filmpool läuft seit Mitte März montags bis freitags um 17 Uhr und kommt dort im Schnitt auf rund siebeneinhalb Prozent Marktanteil bei den Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren. Erst in dieser Woche wurde mit 8,9 Prozent bei den Umworbenen ein neuer Staffelrekord verbucht.